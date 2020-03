Olimpiadi, Malagò conferma: "Si parte il 23 luglio 2021, a breve l'ufficialità"

TOKYO 2020

"Penso che entro poco il CIO uscirà fuori con la data del 23 luglio 2021 per l'inizio dei Giochi", a confermare le indiscrezioni già emerse nei giorni scorsi è il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ai microfoni di Rai Sport ha spiegato come la finestra temporale delle Olimpiadi sarà la stessa che era prevista per il 2020 (dal 24 luglio al 9 agosto). Sembra definitivamente accantonata, dunque, l'ipotesi di anticipare l'evento a primavera.

In un primo momento i media giapponesi avevano fatto sapere che il CIO si sarebbe preso tre settimane di tempo per decidere e che un'Olimpiade in primavera restava una delle ipotesi sul tavolo, caldeggiata in particolare da alcune federazioni, che avrebbero preferito evitare i mesi più caldi. C'erano però da tenere in considerazione anche le esigenze degli sponsor e delle emittenti televisive, in un anno comunque molto intenso visti i rinvii messi in atto da diverse discipline: "Non c'è alcuna notizia ufficiale, ci sarebbe anche la possibilità di anticipare di uno o due mesi - ha specificato Malagò - Il Cio è in contatto con tutte le federazioni internazionali per trovare la soluzione migliore, viste tutte le manifestazioni in calendario nel 2021. Forse qualche atleta avrebbe preferito che i Giochi venissero anticipati in primavera, ma in assoluto la data del 23 luglio 2021 è la soluzione che crea meno problemi al calendario e consente di organizzare un anno molto pieno di impegni, tra cui l'Europeo di calcio".

Vedi anche olimpiadi Tokyo 2020, l'ipotesi più probabile porta al periodo tra luglio e agosto 2021