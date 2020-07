Olimpiadi, il team Italia comincia il conto alla rovescia: "Torniamo a sognare"

UN ANNO AI GIOCHI

La pandemia di Covid-19 ha interrotto bruscamente le speranze e le ambizioni degli atleti che stavano preparando l'appuntamento di Tokyo, ma il sogno olimpico è stato solamente rimandato. Ora, a un anno esatto dall'inizio dei Giochi posticipati e alla vigilia del giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia d'apertura, il team Italia torna a ribadire i propri obiettivi con un video proiettato al futuro. Protagonisti tanti campioni dello sport azzurro: da Frank Chamizo a Filippo Tortu, da Federica Pellegrini a Gianmarco Tamberi, da Paola Egonu a Gregorio Paltrinieri.

Il messaggio è chiaro e forte: "Non ho mai smesso di credere, non ho mai pensato fosse finita, non smetterò di correre, ho trattenuto il respiro aspettando il mio momento. Adesso ripartiamo ancora più determinati, la gloria è a un soffio di vento. Difenderemo con più grinta, combatteremo con più forza, ci tufferemo ancora più coordinati, fino a quel giorno. Tokyo, 23 luglio 2021. Torniamo a sognare. Per l'Italia, per lo sport".

Con la speranza che per allora il mondo si sia definitivamente messo alle spalle questo periodo difficile, anche nella capitale giapponese l'orologio che scandisce il countdown verso la data fatidica ha ripreso a "ticchettare".