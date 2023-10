Il Cio sospende il Comitato Olimpico russo: a rischio anche gli atleti

LA DECISIONE

Per riconosciuto al proprio interno delle entità regionali annesse all’Ucraina

© Getty Images Il Cio ha sospeso il Comitato Olimpico nazionale russo "con effetto immediato", per aver posto sotto la sua autorità diverse organizzazioni delle regioni ucraine occupate. Il Roc nei giorni scorsi aveva fatto propri i Consigli Olimpici regionali nella Repubblica popolare di Luhansk, nella Repubblica popolare di Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. La decisione è arrivata nella riunione del Comitato Esecutivo che si è tenuta a Mumbai, in India. Il Comitato olimpico russo non ha più il diritto di operare come Comitato olimpico nazionale e non può ricevere alcun finanziamento dal movimento olimpico. Resta in dubbio inoltre la partecipazione degli atleti neutrali con passaporto russo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Cio si riserva di prendere una decisione nei prossimi mesi.

IL COMUNICATO DEL CIO

"La decisione unilaterale presa dal Comitato Olimpico russo il 5 ottobre 2023 di includere, tra i suoi membri, le organizzazioni sportive regionali che sono sotto l'autorità del Comitato Olimpico Nazionale dell'Ucraina (vale a dire Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia) costituisce una violazione della Carta Olimpica perché viola l'integrità territoriale del Comitato olimpico dell'Ucraina, come riconosciuto dal Cio in conformità con la Carta Olimpica. In considerazione di quanto sopra, il Comitato Esecutivo del Cio ha deciso oggi che il Comitato Olimpico russo è sospeso con effetto immediato fino a nuovo avviso. La sospensione ha le seguenti conseguenze:

Vedi anche scherma Mondiali scherma, spadista ucraino diserta il match contro l'avversario russo - Il Comitato Olimpico russo non ha più il diritto di operare come Comitato Olimpico Nazionale, come definito nella Carta Olimpica, e non può ricevere alcun finanziamento dal Movimento Olimpico”.

- Il Cio si riserva di decidere sulla partecipazione degli atleti russi come neutrali e in forma individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024 e a quelle di Milano-Cortina 2026 in tempi appropriati.

- Il Cio si riserva il diritto di prendere ogni misura o decisione a seconda dello sviluppo della situazione".

Vedi anche Altri sport Ucraina: "Partecipazione russi alle paralimpiadi prolunga la guerra"