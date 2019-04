Giochi 2026, Cio: "Milano-Cortina candidatura molto solida"

06/04/2019

"C'è una forte unità fra Governo, comunità locali, atleti e comunità economica. E un forte sostegno da parte della popolazione: anche noi abbiamo condotto un sondaggio, secondo cui l'83% dei cittadini italiani è a favore dei Giochi. Un risultato veramente molto chiaro", ha aggiunto Morariu, che ieri ha ricevuto dal sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, le garanzie del Governo italiano, non ancora presentate da quello svedese per la candidatura di Stoccolma. "Il 12 aprile è la data stabilita per fornire le garanzie, non so se le riceveremo tutte. Quello che importa è che abbiamo tempo per analizzarle e farle approvare dalla commissione entro il 24 giugno. Questa e' la scadenza valida per tutto".