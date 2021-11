Nuoto: Pellegrini, l'ultimo tuffo è con il presidente del Coni Malagò

Federica Pellegrini ha detto addio al nuoto con l'ennesima vittoria nei 200 sl agli Assoluti di Riccione e a renderle omaggio per le sue ultime bracciate della sua inimitabile carriera c'era anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, protagonista di un simpatico fuori programma, organizzato dalla stessa campionessa. La Divina, infatti, ha convinto il numero 1 dello sport italiano a tuffarsi con lei in piscina (26'35" del video postato da Fede su Instagram, ndr). Ma mentre la più forte nuotatrice italiana di tutti i tempi era ancora in costume, Malagò si è buttato in piscina con camicia, pantaloni e calzini. "Me l'aveva promesso", ha raccontato poi la campionessa veneta

