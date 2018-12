Nuoto, Mondiali in vasca corta: Orsi d'argento nei 100 misti

14/12/2018

Altre due medaglie per l'Italia nella quarta giornata dei Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina): Marco Orsi ha vinto l'argento nei 100 misti segnando anche il record italiano di 51''03 e chiudendo solo dietro al russo Kolesnikov, bronzo invece per la staffetta maschile 4x50 stile libero (1'22'90) composta da Santo Condorelli, Andrea Vergani, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi nella gara vinta dagli Stati Uniti.