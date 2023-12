Nuoto, l'Italia si sblocca agli Europei in vasca corta e conquista l'oro nella staffetta 4x50 metri misti 

NUOTO

Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzerri hanno fermato il cronometro in 1'30"78 lasciandosi alle spalle la Gran Bretagna e l'Olanda

© Andrea Staccioli/DBM L'Inno di Mameli suona per la prima volta all'Aquatics Complex di Otopeni. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzerri hanno conquistato la medaglia d'oro nella staffetta 4x50 metri misti agli Europei di nuoto in vasca corta rompendo così il ghiaccio dopo una prima giornata avara di vittorie. Il portacolori delle Fiamme Rosse ha lanciato nel migliore dei modi il quartetto mettendo subito un vantaggio fra sè e la Gran Bretagna e lasciando al 24enne varesino il testimone. Nonostante un po' di fatica nel finale, Martinenghi è passato al comando lasciando a Ceccon l'obbligo di realizzare il colpo decisivo e scappare via nel delfino. A chiudere ci ha pensato Zazzerri che ha toccato la piastra in 1'30"78 davanti agli inglesi e all'Olanda, fermatesi in 1'32"60 e 1'33"03.

Prima medaglia in vasca da 25 metri per Benedetta Pilato che ha dimostrato di valere il livello internazionale anche nei 100 metri rana e giungendo così a un soffio dal titolo continentale conquistato dall'estone Eneli Jefimova. La giovane pugliese è partita a tutta attaccando sin dalla prima vasca e transitando a metà gara con oltre mezzo secondo sull'atleta proveniente dall'Est Europa. Pilato non è però riuscita a ripetersi nel corso dell'ultima vasca calando verso il traguardo e chiudendo in 1'03"76, distante 55 centesimi da Jefimova.

Troppo forte Anastasiia Kirpinchnikova per Simona Quadarella che deve cedere alla russa naturalizzata francese e che ha bissato il titolo continentale negli 800 metri stile libero. La fuoriclasse romana ha provato a tenere il ritmo della transalpina nelle prime fasi della kermesse subendo però l'accellerata di Kirpinchnikova che ha fatto la differenza nei secondi 400 terminando in 8'08"48 con 6"35 su Quadarella e 10"25 sull'ungherese Anja Keseli.

Bronzo per Lorenzo Mora nei 50 metri dorso che, nonostante sia ancora lontano dal record italiano di Michele Lamberti, è riuscito ad aggrappare all'ultimo gradino del podio nella gara vinta dal francese Mewen Tomac in 22"84. Il portacolori delle Fiamme Rosse ha dovuto recuperare nel corso della seconda vasca aggrappando subito dopo la virata l'ultimo gradino del podio, tuttavia Mora ha rischiato di vederlo sfuggire a favore dello svizzero Thierry Bollin che ha chiuso in terza posizione ex aequo in 23"10.

Buon esordio per Sara Curtis che, dopo l'argento nella staffetta 4x50 metri, ha dimostrato ancora una volta di valere una finale europea chiudendo in ottava posizione i 50 metri stile libero dopo esser passata a metà gara a ridosso della top five. La 17enne cuneese ha chiuso le proprie fatiche con 79 centesimi dalla svedese Michelle Coleman che ha conquistato l'oro davanti alla francese Beryl Gastaldello e alla danese Julie Kepp Jensen.

Niente podio invece per Matteo Rivolta che non è andato oltre la quarta posizione nei 100 metri delfino vinti dallo svizzero Noè Ponti in 48"47. Il 31enne milanese ci ha provato fino all'ultimo soffrendo molto e riuscendo a mettere lo zampino in conclusione fermandosi in 50"24, lontano dall'elvetico che ha realizzato il nuovo record europeo. Ottava piazza invece per Michele Busa che ha realizzato il primato personale in 50″61 calando proprio nell'ultima parte della competizione.

Chi vivrà una vigilia particolarmente tesa sono Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi che hanno centrato il pass per la finale nei 50 metri stile libero maschili in programma nella giornata di giovedì 7 dicembre. Il 29enne fiorentino ha vinto la prima batteria in 20"85 impressionando sin dall'inizio e giungendo a 19 centesimi dall'inglese Benjamin Proud che ha fermato il cronometro in 20"66. Discorso diverso invece per il 25enne torinese che ha concluso in quinta posizione la heat e ha ottenuto il sesto posto assoluto in 21"02.

Qualificazione strappata all'ultimo respiro anche per Alessia Polieri nei 200 metri farfalla non scomponendosi nonostante la rimonta delle avversarie nella parte conclusiva. La 29enne bolognese ha aperto la propria batteria di semifinale a spron battuto transitando nei primi 50 metri sui tempi del record europeo. Un vantaggio che si è rivelato fondamentale per l'atleta delle Fiamme Gialle che ha stretto i denti di fronte al rientro delle sfidanti e ha così toccato la piastra in 2'06"99, distante 1"97 dalla tedesca Angelina Kohler.

Più solida invece Margherita Panziera che, complice le pochissime gare affrontate nel corso del 2023, si è mostrata in crescita rispetto alla mattinata nei 200 metri dorso. La veneta ha impostato in progressione la propria batteria lasciando andare l'inglese Katie Shanahan, ma al tempo stesso rispondendo alla francese Emma Terebo bruciandola al fotofinish e terminando le proprie fatiche in 2'04"59, sesta assoluta e lontana due secondi dalla britannica Medi Harris.

Sarà ancora una sfida fra Arno Kamminga e Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana con il varesino che non si è espresso al meglio in semifinale staccandosi nettamente dall'olandese nel corso dell'ultima parte, frutto di una condizione non ancora al meglio che non gli ha permesso di andare oltre il quarto assoluto in 57"08. Poco dietro invece Simone Cerasuolo che ha concluso in seconda piazza la propria batteria alzando il ritmo della gambata in vista della linea d'arrivo e toccando la piastra in 57"21.

Dentro infine anche Costanza Cocconcelli che ha ottenuto l'accesso alla sfida decisiva nei 100 metri misti con il sesto tempo assoluto. La 21enne emiliana ha dimostrato di andare particolarmente forte nello stile libero dovendosi però migliorare nella rana per potersi giocare un posto sul podio. Fuori invece Anita Bottazzo che è stata squalificata dopo aver ottenuto l'ottavo crono complessivo che le avrebbe consentito di superare il turno.