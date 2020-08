Nuoto, Francesca Dallapé abbandona il sogno olimpico: "Continuo in singolo"

Niente sogno olimpico per Francesca Dallapé che ha scelto di non continuare con le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo e abbandonare definitivamente il mondo dei tuffi in sincro dopo il ritiro della Cagnotto. Continuerà a gareggiare nel trampolino 3 metri singolo con il Gruppo Sportivo dell'Esercito. "Eravamo in forma e c'era grande volontà di andare avanti, ma poi Tania mi ha confidato di essere incinta. Ovviamente sono davvero felice per lei e per la nuova vita che la aspetta" le parole della Dallapé.