Nuoto, Europei Roma: Ceccon d'oro nei 100 dorso, arriva un poker di medaglie

EUROPEI NUOTO

L'azzurro, campione del mondo e detentore del record iridato, vince di un soffio la prova continentale: Christou cede per 3/100. Argento per Pilato (50 rana) e Deplano (50sl), bronzo per Cusinato (200 farfalla)

L'Italia vola nell'ultima giornata degli Europei di nuoto di Roma, una rassegna storica per i colori azzurri, e continua a fare incetta di medaglie. Thomas Ceccon conquista l'oro nei 100 dorso, confermandosi dopo la vittoria e il record iridato dei Mondiali: l'azzurro passa forte ai 50m e ha un leggero cedimento nelle fasi conclusive, ma riesce a vincere col tempo di 52"21. Una rivincita per Thomas: sconfitto per quattro centesimi da Christou nei 50 dorso, lo batte di 3/100 sfatando il tabù italiano nella doppia distanza, che non ci aveva mai visto vincitori agli Europei. "Dovevo solo vincere. Il greco è andato molto forte. All'arrivo ho buttato giù la testa, i 4 centesimi dei 50 metri li ho recuperati adesso", ha commentato Ceccon.

© Getty Images

Arriva, com'era previsto dopo le prestazioni in semifinale, l'argento pernei 50 rana: la 17enne tarantina, primatista del mondo sulla distanza, chiude in 29"71 e viene sconfitta dalla lituana(29"59). Quartache si peggiora e vede sfumare il bronzo, andato alla britannica Clark. "Ci ho provato, va bene così, mi sono divertita tantissimo", ha commentato la Pilato. Sfiora l'impresa, invece,nei 50sl: l'azzurro si migliora moltissimo rispetto al penultimo atto e viene beffato per soli due centesimi dal vincitore Benjamin Proud, chiudendo in 21"60 e conquistando l'argento. Bronzo a Gkolomeev, mentre Zazzeri chiude in sesta posizione (21"90). - "Sono felice di essere arrivato dietro a Proud che è abbastanza imbattibile. Un secondo posto bellissmo, sono stracontento", ha detto. Terzo posto di cattiveria, invece, pernei 200 farfalla: l'azzurra chiude in 2.07.77, nella gara vinta dalla slovena Pudar (2.06.81) davanti alla danese Bach (2.07.30). "Ho pensato, vado lì e do tutto. Quello che fanno gli altri mi galvanizza - le parole della Cusinato - Mi sentivo che dovevo mettercela tutta. Un tempo spettacolare. Mi sentivo bene, negli ultimi metri ho sentito il pubblico urlare ed è venuta fuori una gara bellissima".