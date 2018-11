Nuoto, doping: quattro anni di squalifica per Magnini e Santucci

06/11/2018

Quattro anni di squalifica per Filippo Magnini. E' questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia nei confronti dell'ex campione di nuoto, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti (art. 2.2 del codice Wada). L'accusa aveva chiesto otto anni di stop. Fermato per 4 anni anche per l'altro velocista Michele Santucci. Entrambi potranno ricorrere in appello e in ultima istanza al Tas di Losanna.