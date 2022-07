Mondiali di pallanuoto: niente bronzo per il Setterosa, vince l'Olanda

MONDIALI PALLANUOTO

Nella finalina di Budapest, la formazione di Silipo, avanti 4-1, si inceppa e perde 7-5, restando ai piedi del podio

Sfuma il bronzo per l'Italia nei Mondiali di pallanuoto femminile di Budapest: a conquistarlo è l'Olanda, che si aggiudica per 7-5 la finalina per il gradino più basso del podio. La formazione allenata da Carlo Silipo, avanti 4-1 nel corso del secondo quarto, si spegne in zona offensiva e incassa un super parziale di 6-0 che fa svanire i sogni di gloria del Setterosa, che deve dunque rinunciare in extremis a una medaglia. © ufficio-stampa

Il Setterosa ripenserà a lungo al 4-1 nel corso del secondo quarto e ai quasi 20 minuti senza gol che, di fatto, regalano all'Olanda il 7-5 nella finale per il terzo posto e il bronzo ai Mondiali di pallanuoto femminile di Budapest. La formazione allenata da Carlo Silipo sogna per metà partita di mettersi al collo una medaglia, trascinata dalle reti di Giustini (doppietta), Avegno e Marletta e dalle parate di Banchelli. A fine primo quarto, è 2-1, mentre a quasi metà secondo periodo arriva il poker e il +3 per le azzurre. A quel punto, però, si spegne l'interruttore offensivo e le avversarie ne approfittano per rientrare in gara.

Se all'intervallo lungo si va sul 4-2 in favore dell'Italia, nel secondo tempo l'Olanda annulla il distacco: Sevenich accorcia le distanze con una girata fortunata, poi van der Sloot pareggia e a 8 minuti dalla fine è perfetta parità: 4-4. Nell'ultimo, prosegue il digiuno di reti delle azzurre, che restano lontane dalla porta olandese e quando tirano lo fanno senza precisione. Dall'altra parte, le superiorità numeriche risultano decisive: tre consecutive regalano all'Olanda il 7-4 che chiude ogni discorso, così la rete di Marletta serve solo a definire il risultato finale. Un 7-5 pieno di rammarico per l'Italia, che vede sfumare il bronzo e resta ai piedi del podio mondiale.