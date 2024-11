Alberto Amodeo scopre il sapore della vittoria alle Paralimpiadi di Parigi 2024: “Ho trovato la consapevolezza nei miei mezzi”

In realtà prima di partire avevo l’obiettivo di portare a casa due ori e il bronzo nei 100 metri stile libero. Arrivato là, visto il livello generale, non mi aspettavo più niente. Guardandomi in giro, vedevo una serie di avversari che mi portavano a pensare di arrivar primo come quinto. I 100 farfalla sono stati una gara complicata, anche perché arrivavo da un Mondiale dove avevo ottenuto l’oro e perché era la prova era fissata l’ultimo giorno, quando ci trovavamo a Parigi ormai da due settimane. La sera ho fatto la finale dei 100 metri stile libero con la premiazione finita alle 21.30 costringendoci a cenare tardi e dormire poco, avendo la batteria dei 100 farfalla mattina successiva. Questo mi ha costretto a raschiare il barile per trovare le energie necessarie per arrivar in finale, poi mi sono trovato ad affrontare una gara a inseguimento. Ho visto il cinese che era molto avanti, più di quanto mi aspettassi. Ho iniziato quindi a sfruttare le ultime energie rimaste per dare gas e, finchè non ho toccato la piastra e visto il risultato, non pensavo di riuscire a farcela.