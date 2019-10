Nirmal Purja ce l'ha fatta: ha scalato i 14 ottomila in 6 mesi e 6 giorni 

8000 metri sopra il cielo. Nirmal Purja ce l'ha fatta e ha concluso un'impresa epica, quella di scalare tutte le 14 vette sopra gli 8000 in sei mesi e sei giorni. Il Project Possible, così ribattezzatto dall'alpinista nepalese, è stato portato a termine in un tempo record (inizialmente si pensava a 7 mesi). Dal 23 aprile con la scalata all'Annapurna fino al 29 ottobre con l'ascesa al Shisha Pangma (8028m). Demolito Reinhold Messner che fu il primo a scalare tutti gli 8000 impiegando 16 anni, 3 mesi e 19 giorni.