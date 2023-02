Super Bowl LVII, che festa per Kansas City: rimonta e successo su Philadelphia

NFL

I Chiefs, sotto 24-14 all'intervallo, vincono 38-35 e centrano il terzo titolo in Nfl. Mahomes Mvp a Glendale

Il Super Bowl è dei Kansas City Chiefs





















































Kansas City vince l'Nfl 2022/2023. A Glendale, nel Super Bowl LVII, i Chiefs trovano una strepitosa rimonta e battono Philadelphia, stesa con il punteggio di 38-35 grazie al calcio di Butker a 8" dalla fine. Un successo incredibile per la squadra del Missouri, sotto 24-14 all'intervallo e capace di trionfare per la terza volta nella sua storia. Riflettori tutti per Patrick Mahomes, Mvp della Regular Season e nel match decisivo.

Partita incredibile allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona: Kansas City vince il suo terzo titolo Nfl imponendosi in rimonta su Philadelphia. Il Super Bowl LVII vede così trionfare i Chiefs, capaci di battere 38-35 le Eagles che erano in vantaggio di 10 punti prima dell'ormai iconico intervallo. Un successo che porta due firme: quella indiscutibile di Patrick Mahomes, doppio Mvp come non accadeva dal 2000, e quella di Harrison Butker, autore del decisivo calcio (dopo una decisione controversa degli arbitri) che regala il tris alla squadra del Missouri. Nella prima metà di gara non c'è storia: Philadelphia è trascinata da Jalen Hurts, autore di tre touchdown nel corso del match (record per un quarterback al Super Bowl) e del primo cambio di punteggio. Kansas City risponde con Kelce e, così, dopo il primo periodo è 7-7.

Nel secondo, però, sale subito in cattedra Brown, poi ancora Hurts e i calci di Elliot valgono il 17-7 di parziale e il 24-14 all'intervallo. Sembra finita, ma nel secondo tempo ecco il ribaltone: Pacheco accorcia subito le distanze ed è 27-21 con ancora un parziale da giocare. I touchdown di Toney e Moore portano addirittura i Chiefs a condurre, ma Hurts rimette tutto in parità: 35-35. Poi, a 11 secondi dalla fine, ecco l'episodio che decide la gara: la trattenuta di James Bradberry a Smith-Schuster sanzionata con il calcio che regala il titolo a Kansas City. Sulla palla ovale si presenta proprio Butker, che ignora una pressione con pochi eguali sulle spalle di uno sportivo, dimentica l'unico errore avvenuto nel corso del primo quarto e trasforma, facendo esplodere il tifo del Missouri.

Per i Chiefs è il terzo titolo, il secondo negli ultimi quattro anni. Patrick Mahomes chiude da Mvp del match anche considerando il lancio sull'episodio decisivo avvenuto, di fatto, su una gamba sola visto il riacutizzarsi di un problema alla caviglia già accusato nel corso dei playoff. Il 27enne diventa così il primo dal 2000 ad essere votato come miglior giocatore sia della Regular Season che del Super Bowl nella stessa stagione. Rimpianti e proteste per le Eagles, che sprecano il +10 dell'intervallo e recriminano per la decisione sul finale.