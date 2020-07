Nasce il fantaciclismo: ecco la prima app di fantasy game a due ruote

LA NOVITA'

Appena finisce il calcio, parte il ciclismo. Quando termina il fantacalcio, scatta il fantaciclismo. Ecco la novità dell’estate post lockdown: la prima app di fantasy game dedicata alle corse in bici si chiama “Fantacycling”, è gratuita ed è appena uscita su tutti gli store digitali. In pochi giorni è già stata scaricata da circa diecimila appassionati, che l’hanno accolta con entusiasmo e simpatia dopo averla scoperta anche attraverso i social.

“Fantacycling” offre le schede tecniche, le statistiche e le caricature di oltre 900 corridori, tutti con profili personalizzati per la quotazione di fantamercato, skills che ne identificano le qualità tecniche e valori numerici per le singole caratteristiche: volata, cronometro, grandi giri, classiche, kom (salita). Tutto viene elencato numericamente e graficamente, anche con la funzione “confronta” per mettere in relazione due corridori e facilitare la scelta del fantagiocatore. Per ogni corridore sono inoltre visibili i risultati delle ultime tre stagioni più una sintetica descrizione.

Nel rispetto delle storiche regole “fanta”, è possibile giocare sia in modalità CAMPIONATO (tutti contro tutti, con classifica generale) sia in LEGA PRIVATA. In entrambe le modalità va composta una squadra di 30 corridori, da cui vengono scelti 9 per gara. In ogni squadra devono essere presenti almeno tre Under 25. Naturalmente è possibile il fantamercato: sia in campionato che in lega privata.

Nel gioco sono previste cinque categorie di punteggi (come quelle UCI) e alcuni bonus aggiuntivi: capitano assoluto, capitano di giornata, gran premio della montagna, classifica a punti, miglior giovane. E in puro spirito ciclistico c’è anche il bonus gregario, assegnato ai compagni di squadra del vincitore. Ben sviluppata, agile da consultare, ricchissima di dati statistici e davvero gradevole nella grafica, l’App “Fantacycling” può far felici corridori e fantacorridori, diventando anche una piacevole alternativa estiva al Fantacalcio.

“Fantacycling” è scaricabile gratuitamente su Android e AppStore.

https://www.facebook.com/watch/?v=268634181009819

https://www.instagram.com/p/CCG-vJnI9Ym/

https://fanta-cycling.com/