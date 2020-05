L'estate a Milano con Wakeparadise

ALL'IDROSCALO

"L'Idroscalo è un luogo sicuro: passate qui la vostra estate", questo l'appello, di qualche giorno fa, del sindaco di Milano Sala ai suoi cittadini. Uno specchio d'acqua a due passi da Linate immerso nel verde dove ci si può divertire. Basta una tavola e il gioco è fatto grazie a Wakeparadise Milano che ha riaperto a pieno regime dopo il lockdown. C'è il percorso Wakerboard per le acrobazie e l'innovativa Surf Pool. Un'onda artificiale per portere surfare come se si fosse ad Honolulu. Possibilità di divertirsi anche per i principianti grazie agli istruttori. E la sensazione è proprio quella di essere al mare...

LE NORME

Wakeparadise ha stabilito regole precise per riaprire l’attività e ha definito fasce orarie in cui la clientela può praticare sport all’interno del park, che sarà aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 20:30, salvo maltempo: gli associati potranno prenotare, tassativamente online, il proprio slot all’interno di quattro fasce orarie della durata di due ore.

Allo scopo di diminuire ulteriormente i contatti, il servizio bar rimane momentaneamente sospeso, così come le docce, gli spogliatoi e gli armadietti, che sono attualmente inaccessibili. Anche il noleggio di mute è al momento sospeso.

Wakeparadise provvede regolarmente alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti di cui dispone. Sarà importante e fondamentale per tutti, in un’ottica di ripresa e per salvaguardare la salute reciproca, mantenere i dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti e rispettare le distanze necessarie: almeno 1,5 metri negli spazi comuni e 2 metri sul pontile di cui la struttura è dotata.

“L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ci ha costretti alla chiusura, come tante altre strutture abbiamo affrontato un momento non facile, ma siamo ripartiti con forte grinta, tutelando nel migliore dei modi i dipendenti e i clienti” afferma Ludovico Vanoli, Presidente di Wakeparadise. “Vogliamo rimanere il punto di riferimento per i professionisti che proseguono con i loro allenamenti ma anche per coloro che desiderano trascorrere una piacevole giornata nel nostro park, all’insegna del divertimento, seppur vivendo una situazione per tutti nuova e inaspettata”, conclude Vanoli.