L'ultima spedizione, in uscita il docufilm sul mistero Wanda Rutkiewicz

Un mistero di nome Wanda e molto altro ancora. L’alpinista polacca Wanda Rutkiewicz ha cambiato la storia dell’alpinismo, almeno quella di un suo capitolo specifico. Si può dire che esista un prima e un dopo le sue grandi ascensioni. In particolare, la spedizione pianificata per raggiungere la cima del Kanchenjunga, con gli 8586 metri della sua vetta la terza montagna più alta della Terra. È proprio in quell’occasione che Rutkiewicz scompare mercoledì 13 maggio 1992. Il suo cadavere venne rinvenuto nel 1995 da un gruppo di alpinisti italiani sul versante opposto rispetto a quello lungo il quale la alpinista polacca era salita. Distribuito da NFilm e diretto dalla regista e alpinista Eliza Kubarska, il documentario “L’Ultima Spedizione - Il mistero di Wanda Rutkiewicz” (durata: 85 minuti) è promosso in dal Club Alpino Italiano ed esce lunedì 3 febbraio nei cinema dei tutto il nostro Paese. I soci CAI avranno diritto ad uno sconto speciale presentando la tessera in corso di validità.