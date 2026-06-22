Il Grande Show Milano Wrestling sbarca ad Alba Adriatica (TE), Inzago (MI) e Oggiono (LC)

Tre spettacoli completamente gratuiti animeranno i weekend di luglio a tre diverse latitudini.
Se non avete mai assistito a uno show della Milano Wrestling, questa è un'occasione da non perdere.
Si comincia sabato 4 Luglio alle 22.30 sulla sabbia della Beach Arena di Alba Adriatica, accanto allo stabilimento Al Faro, già teatro di grandi eventi organizzati da ASD Beach Sport come Beach soccer, volley e rugby.
Venerdì 10 Luglio alle 21.30 sarà la volta di Inzago nel parco di Villa Facheris, all'interno della due giorni di festival Inzago Revival.
Chiuderà il mini tour la tappa di Oggiono sabato 18 Luglio alle ore 21.00, in piazza Manzoni di fronte al ristorante La Piazzetta.
Tutte le date sono a ingresso gratuito e lo spettacolo è adatto a tutti, grandi e piccini.