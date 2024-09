Mondiali: l'Italhockey perde il doppio confronto con la Spagna

HOCKEY PISTA

I ragazzi di Bertolucci tengono testa agli iberici ma perdono 4-3, le ragazze incassano un secco 0-3

© Foto Simone Merra A un passo dall’impresa. Davanti ai 3.500 spettatori del PalaIgor di Novara, Italhockey tiene testa alla Spagna, ma perde 4-3 al termine di una partita intensa e piacevole. Il k.o. qualifica in prima posizione le furie rosse, che nei quarti di venerdì incontreranno la Svizzera, mentre agli Azzurri toccherà l’ostica Angola.

Al 7’ Pau Bargallò sblocca il punteggio con un rasoterra non irresistibile che beffa Gnata, che incassa il primo gol del mondiale dopo 107 minuti di imbattibilità. Primo segnale degli Azzurri al 15’ con un palo a botta sicura di Faccin. Sull’azione seguente traversa di Aragones, mentre Faccin ingaggia una lotta a due con il portiere del Barcellona, Grau. Il raddoppio è opera di Alabart, con un rasoterra all’angolino, che lascia immobile Gnata e gela il palazzetto novarese.

Primo tempo che scivola via senza brividi, al contrario della ripresa, in cui gli Azzurri trovano l’immediato 1-2, grazie a Cocco, che buca Carles Grau sfruttando la risposta della balaustra.

I ragazzi di Bertolucci giocano un hockey fluido, in puro contrasto con la pressione altissima portata dalla Spagna. Così Grau deve intervenire su rovescio velenoso di Malagoli e su un alza e schiaccia di Cocco che fa urlare al gol i 3.500 spettatori del PalaIgor. Al 14’ Compagno viene toccato in area e capitan Cocco prima si fa parare il rigore, poi insacca un alza e schiaccia di pregevole fattura. Il 2-2 del capitano azzurro inaugura una serie di tre reti in 43 secondi firmate da Carballeira e Compagno. Il pareggio potrebbe essere il risultato più giusto, ma a condannare gli Azzurri ad un quarto di finale difficile contro l’Angola e Nil Roca, che a 3’28” dalla fine firma il 4-3 per la Spagna.

© Foto Simone Merra

QUARTI DI FINALE - VENERDÌ

Portogallo - Francia

Angola - Italia

Dall’altra parte del tabellone

Argentina - Andorra

Svizzera - Spagna

© Foto Simone Merra

LA FEMMINILE PERDE CON LA SPAGNA E CHIUDE SECONDA NEL GIRONE

Le Azzurre perdono 3-0 contro la Spagna, giocando comunque una partita gagliarda. Primo tempo chiuso con il sigillo della talentuosa Sara Roces, che ribadisce in rete una respinta di Vicky, brava a parare il precedente rigore, ma non la ribattuta della spagnola. Le Azzurre, prive di Tamiozzo, out per l’intero mondiale, incassano al 12’ la rete di Anna Casarramona, mentre la Roces definisce il punteggio sul 3-0. Oggi le Azzurre giocheranno i quarti contro la Colombia, alle 21.00 al PalaIgor. In caso di passaggio del turno, l’Italia affronterà alle 13.30 la vincente di Portogallo Gran - Bretagna. Dall’altra parte del tabellone Spagna - Francia e Argentina - Cile.

Paolo Virdi

Foto Simone Merra