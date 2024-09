Mondiali Hockey Pista: buona la prima degli Azzurri, Cile sconfitto 7-0  

HOCKEY PISTA

L'Italhockey debutta al Mondiale di Novara con una vittoria convincente contro un Cile ostico. Giulio Cocco “Abbiamo fatto la partita che volevamo”. Domani sera sfida alla Francia (21.00, PalaIgor Novara)

© Foto Simone Merra Buona la partenza degli Azzurri, che inaugurano il mondiale di Novara con un convincente 7-0 al Cile. Bertolucci non sbaglia un colpo e il quintetto base approccia al match con grande personalità. In 5 minuti e 14 secondi Andrea Malagoli infila una doppietta da attaccante puro e pone la strada in discesa. Ma il percorso verso la vittoria è tortuoso e complesso e con il passare dei minuti il Cile pare imbrigliare gli Azzurri in una morsa fatta di giocate sotto ritmo, buona difesa e una discreta intensità.

Si arriva così alla ripresa, dove l’approccio non è differente dalla parte conclusiva dei primi 25’ e il Cile ne approfitta, arrivando addirittura a giocare due contropiedi in superiorità numerica, una situazione tattica inusuale.

L’hockey è però composto da una miriade di situazioni e un’Italia sorniona riesce ad attendere il momento propizio per allungare. All’8’ della ripresa Diaz trattiene platealmente in area Gavioli e il fischietto argentino Davegno assegna il rigore che Giulio Cocco trasforma. Il capitano azzurro si sblocca e al 12’ in soli 44” trasforma altri due tiri diretti (decimo fallo e blu a Diaz). La gara ormai è in ghiaccio e nel finale emerge la classe di Checco Compagno, che smazza due assist al bacio per Cocco e Gavioli, che devono solamente spingere in rete due passaggi millimetrici del giocatore in forza al Lodi.

Archiviata la pratica Cile, gli Azzurri si concentrano ora sulla Francia avversario di domani sera (PalaIgor di Novara ore 21.00, biglietti disponibili su ticketone). Per Giulio Cocco una serata da incorniciare “È l’esordio che volevamo. Andare in vantaggio, gestirlo e poi dilagare. Tutto perfetto. Siamo una squadra matura, ormai abbiamo acquisito esperienza e non era semplice vincere 7-0 contro questo Cile. Siamo un grande gruppo, che ha saputo sovrastare le emozioni di un debutto per un mondiale in casa. Fin dal primo minuto siamo partiti bene ed ora attendiamo la Francia: la conosciamo bene, sappiamo il loro valore. La partita di domani è da vincere, soprattutto per trovare un buon quarto di finale".