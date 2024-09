Mondiali Hockey,  Italdonne  in semifinale: battuta la Colombia

HOCKEY PISTA

Le azzurre vincono 6-0 e si guadagnano la semifinale con il Portogallo. Domani tocca anche alla nazionale maschile contro l’Angola

© Foto World Skate Ai Mondiali di Novara una bella Italia femminile stende 6-0 la Colombia e vola dritta in semifinale, dove incontrerà il Portogallo. Le ragazze di coach Giudice giocano una gara perfetta, senza sbavature e con grande attenzione ai dettagli. Il risultato lo sblocca al 6’ Sofia Bertinato, che trova lo spiraglio per battere Escalas. Il gol favorisce lo schema tattico e un aggancio di bastone della Ana Ferreria consente alla Taccardi di trasformare il tiro diretto per il raddoppio. Vicky Caretta sfodera un paio di parate importante, ribatte un tiro diretto, e regala ulteriori sicurezze a una squadra che pare persino poter fare a meno del fenomeno Tamiozzo, presente in tribuna con un paio di stampelle.

Il secondo tempo è un dominio assoluto dell’Italia, Rebecca Taccardi infila altre due reti e chiude con una tripletta, mentre Orsato e Bertinato definiscono il punteggio con un tennistico 6-0. Nel finale c’è tempo per l’esordio di Giorgia Meneghello, che respinge per ben due volte il tiro diretto di Laiton Rios. Le Azzurre vincono e convincono e domani alle 21.00 nella cornice del PalaIgor, sarà il turno del Portogallo. Coach Giudice è soddisfatto “Siamo per la terza volta consecutiva tra le 4 volte più forti al Mondo e non era affatto scontato. Queste ragazze sono stupende e mi seguono alla lettera. Stasera non è stata semplice, con problemi fisici per Lapolla e Ghirardello, oltre alla conclamata assenza di Tamiozzo. Abbiamo giocato con ragazze di 17 anni, eppure tutte hanno fatto bene, ma abbiamo chiaro l’obiettivo e dobbiamo raggiungerlo. Il grosso è fatto, perché la semifinale non era scontata. Le ragazze sono serene, ora ce la giocheremo con il Portogallo”.

SEMIFINALI FEMMINILI VENERDÌ 20/09

13.30 Spagna - Argentina

21.00 Italia - Portogallo

MASCHILE, I QUARTI CON ANGOLA

La nazionale di Bertolucci giocherà contro l’Angola un complicato quarto di finale: gli africani sono una squadra ricca di portoghesi naturalizzati, che vanta molta qualità. Si giocherà in un PalaIgor che si prevede pieno come per la gara giocata contro la Spagna.

QUARTI DI FINALE venerdì 20/09

09.00 Argentina - Andorra

11.15 Spagna - Svizzera

15.45 Portogallo - Francia

18.15 Italia - Angola

Paolo Virdi

Foto World Skate