Hockey su Pista: il Forte dei Marmi vince la Coppa Italia di A1, tra le donne si impone il Roller Matera

HOCKEY PISTA

Il successo sul Follonica per 2-1 regala il bis dopo la vittoria del 2017. Il Roller Matera vince nella competizione femminile e conferma il successo dello scorso anno

© ferazione hockey pista Sette anni dopo la prima volta, il Forte dei Marmi torna a vincere la Coppa Italia di Serie A1 di hockey su pista. Davanti a un PalaForte tutto esaurito i versiliesi hanno superato 2-1 il Follonica dopo un incontro bello e tirato che ha concluso il weekend dedicato alla competizione. Nella due giorni che ha messo in palio la coccarda tricolore hanno festeggiato anche il CGC Viareggio, che ha vinto la Coppa di Serie A2 mentre in Serie B ha esultato il Trissino. Nella Serie A femminile il Roller Matera ha bissato il trofeo centrato lo scorso anno e superato il Valdagno nell’ultimo atto.

Un fine settimana ricco di hockey che ha visto otto partite e quattro competizioni messe in palio con scontri dinamici e quasi tutti dall’esito incerto fino all’ultimo. Il Forte dei Marmi, dopo aver superato 3-2 ai supplementari il Lodi in semifinale, è riuscito a battere un Follonica determinato e in partita fino al 50’. Al club maremmano, in finale dopo aver eliminato i campioni in carica del Trissino con un risultato di 5-1 (tripletta di Marco Pagnini e grandi parate di Leonardo Barozzi), non è bastato il sigillo di Davide Banini nella ripresa: Francesco Compagno ha sbloccato il match nel primo tempo e, otto secondi dopo il pari del giocatore azzurro, i versiliesi hanno trovato il gol di Enric Torner che ha consegnato la seconda coccarda tricolore della storia per la formazione allenata da Alessandro Bertolucci.

© ferazione hockey pista

Resta in Toscana anche la Coppa Italia di Serie A2 grazie al successo netto del CGC Viareggio contro il Roller Matera per 10-1. Samuele Muglia protagonista con cinque reti a referto di un incontro a senso unico. In semifinale, i lucani avevano superato il Modena per 5-2 ai supplementari mentre i bianconeri hanno avuto ragione del Roller Bassano con un tirato 4-3. Primo successo nella competizione per i viareggini, alla seconda finale dopo quella persa tre anni prima contro l’Hockey Vercelli sempre al PalaForte.

© ferazione hockey pista

Roller Matera che porta a casa la vittoria nella Coppa Italia femminile: le doppiette di Rebecca Taccardi e Pamela Lapolla, i gol di Francesca Maniero e Berta Tarrida hanno permesso alle lucane di aver ragione del Valdagno per 6-1. Una vittoria maturata tutta nella ripresa, la rete veneta di Chiara Cestonaro che aveva riaperto il match nella fase centrale del secondo tempo.



© ferazione hockey pista

Secondo successo consecutivo dopo quello dello scorso anno e, sul piano nazionale, si trattache vincono ininterrottamente dall’ottobre 2022 (alle due coccarde tricolori si aggiungono anche uno Scudetto e due Supercoppe). Nella Coppa Italia di Serie B vittoria dell’Hockey Trissino A che ha superato 6-3 l’Hockey Pico Mirandola nella finale.