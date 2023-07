Hockey pista, un’Italia commovente eliminata ai rigori dalla Spagna agli Europei

© Photo Gordon Morrison

Fuori solo ai rigori. Un’Italia dal cuore immenso perde contro i padroni di casa della Spagna e oggi (18.30) giocherà la “classica” finale per il bronzo contro la Francia, mentre la finale dell’Europeo sarà Spagna - Portogallo. I ragazzi di Bertolucci dimostrano fin dall’inizio di possedere un grande carattere e passano in vantaggio con un contropiede perfetto firmato da Malagoli. Le Furie Rosse fanno possesso, cercano geometrie spettacolari (Pau Bargallò incanta), ma finiscono sempre per schiantarsi contro una difesa granitica e un Ricky Gnata in grande serata. Il pareggio spagnolo nasce da un’enorme ingenuità di Faccin: aggancio e Pau Bargallò firma il pari, segnando esattamente come Cabestany aveva consigliato nel time out precedente al tiro. L’Italia riparte con carattere e Carballeira con una steccata in volto mette ko Compagno, che perde copiosamente sangue. Per la coppia arbitrale il giocatore liceista non è meritevole di rosso, come da regolamento, ma viene sanzionato con un cartellino blu e un’espulsione semplice per 2’.