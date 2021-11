Europei Hockey pista: una brutta Italia fallisce l’esordio contro la Francia

EUROPEI HOCKEY PISTA

Azzurri sconfitti 8-5 dai transalpini nel primo incontro della rassegna continentale in Portogallo

L’Italia inizia l’avventura europea in Portogallo con una sconfitta per 5-8 contro la Francia. Gli azzurri partono contratti e il primo tempo è un susseguirsi di sorpassi che rendono il match assai tempo divertente. La ripresa diventa invece un monologo dei transalpini, contro un’Italia troppo brutta per essere vera.Padroni del match i fratelli Carlo e Roberto di Benedetto. Il primo, giocatore del Porto e capitano francese, firma un poker, mentre Roberto, mette a segno una tripletta. Foto Marzia Cattini

Dopo l’uno-due dei blues l’Italia ha un sussulto e pareggia grazie alla coppia Cocco-Ambrosio. Carlo Di Benedetto firma l’immediato 2-3, ma dopo un quarto d’ora l’Italia trova il suo miglior momento e ribalta la sfida con una magia di Gavioli e con Ambrosio, che insacca al volo un assist al bacio di Cocco. Sul 4-3 la Francia abbassa il ritmo, ma colpisce, velenosa, ancora con i fratelli Di Benedetto, che chiudono il primo tempo sul 4-5.

Foto Marzia Cattini

Nella ripresa si attende una reazione che giunge solo per mano di Gavioli. Il k.o. è pesante e pone il cammino degli Azzurri in salita, con la sfida di domani alla Spagna (ore 16.30) che assume i connotati di un ultimatum. Il regolamento prevede la finale per le prime due classificate: inutile nascondersi, sarà necessario battere gli iberici campioni d’Europa e giocarsela poi contro i padroni di casa, che al collo vantano un oro iridato.

Italia - Francia 5-8 (4-5)

Italia: Barozzi, Ipinazar, Gavioli (2), Ambrosio (2), Malagoli, Cocco (1), Verona, Illuzzi, Compagno, Gnata. C.T. Bertolucci Alessandro

Francia: Audelin, Gefflot, Br. Di Benedetto, Debrouwer (1), Rob. Di Benedetto (3), Savreux, Le Berre, C. Di Benedetto (4), Bonneau. C.T. Savreux

MARCATORI P.T. 2’ Rob. Di Benedetto, 5’ Ca. Di Benedetto, 8’03” Ambrosio, 8’36” Cocco (Tir. Dir.), 13’ Car. Di Benedetto, 16’ Gavioli, 18’ Ambrosio, 22’42” Rob. Di Benedetto 22’55” Car. Di Benedetto S.T. 8’ Debrouver, 17’02” Gavioli, 17’ Ca. Di Benedetto, 23’Rob. Di Benedetto.

A cura di Paolo Virdi collaboratore Ufficio stampa Nazionale italiana hockey pista

Foto di Marzia Cattini