Europei Hockey pista: l'Italia travolge Andorra. Ora la Germania per la finale per il bronzo

EUROPEI HOCKEY PISTA

Gli azzurri trovano il primo successo: adesso basta un pari con tedeschi per poi giocarsi il terzo posto

Nel campionato Europeo di Paredes l’Italia ottiene la sua prima vittoria, battendo 10-1 l’Andorra e oggi (16.30) contro la Germania si giocherà l’accesso alla finale per il terzo posto. Contro i teutonici di Max Thiel sarà però sufficiente un pareggio per accedere alla finalina. Quale sarà l’avversario lo scopriremo solo al termine di Spagna - Francia (19.30) che si preannuncia bollente, dopo che ieri il Portogallo ha piegato la Spagna con un pirotecnico 10-9, segnando tre reti negli ultimi 2’. Il derby iberico, un "clasico" dell'hockey mondiale, è stata una delle partite più spettacolari degli ultimi anni, un vero inno per l’hockey su pista. Foto di Marzia Cattini

L’Italia ha invece vinto e convinto contro la piccola Andorra. Il C.T. Bertolucci ha recuperato Davide Banini, out nelle prime tre gare e lasciato a riposo Domenico Illuzzi. Tra i pali si è rivisto capitan Barozzi, che ha preso il posto di Gnata, protagonista nei pareggi contro Spagna e Portogallo. Esordio per il giovane Bruno Sgaria, che dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili e vinto l’Europeo di Francia 2014, ha debuttato con la Nazionale maggiore.

Foto di Marzia Cattini

Gli Azzurri faticano solo nel primo quarto di gara, poi all’11’ allungano con tre reti in sequenza di Cocco, Gavioli e Compagno, recuperato dopo i problemi alla schiena. Andorra non ripete la buona prestazione mostrata contro la Francia e fallisce una golosa occasione con Oriol Antequra, che si fa ribattere. Si va al riposo con l’Italia avanti per 3-0.

La ripresa è un monologo azzurro. Ambrosio sigla una doppietta, nel mezzo Gerard Miquel con un tiro imparabile realizza l’unica rete andorrana che fissa il momentaneo 4-1. Al 9’ giunge il primo gol in azzurro per Fran Ipinazar, che scarica sotto l’incrocio da distanza ravvicinata. Negli ultimi dieci minuti c’è spazio anche per il giovane Bruno Sgaria, che bagna il suo debutto parando un tiro diretto. Gli Azzurri concludono in doppia cifra, con un poker di Ambrosio che in classifica marcatori sale a quota 8, a una sola lunghezza dai fratelli Carlo e Roberto Di Benedetto e due da Gonçalo Alves.

Italia - Andorra 10-1 (3-0)

Italia: Barozzi (C), Ipinazar, Gavioli, Ambrosio, Malagoli, Cocco, Verona, Illuzzi, Compagno, Sgaria. C.T. Bertolucci Alessandro

Andorra: De Sousa, Miquel G (C), Miquel L, Antequera O, Dilme A - Antequera A, Picanyol, Dilme N, Cerqueda, Xicola - Coach: Lluis Ferran Ballart

Arbitri: Joaquim Pinto e Joao Duarte (Por)

Quintetti base: Italia Barozzi, Ipinazar, Cocco, Verona, Ambrosio. Andorra De Sousa, Geard Miquel, Llorenç Miquel, O. Antequera, A. Dilme

MARCATORI P.T. 13’ Cocco, 14’ Gavioli, 17’ Compagno S.T. 3’ Ambrosio, 4’ G.Miquel, 6’ Ambrosio, 9’ Ipinazar, 10’ Malagoli (Rig), 21’ Malagoli, 24’ Ambrosio 24’50” Ambrosio.

RISULTATI

1^ giornata

Italia - Francia 5-8 Spagna - Andorra 11-0 Portogallo - Germania 10-0

2^ giornata

Italia - Spagna 4-4 Germania - Andorra 5-1 Portogallo - Francia 3-5

3^ giornata

Germania - Spagna 2-11 Andorra - Francia 5-5 Portogallo - Italia 4-4

4^ giornata

Germania - Francia 2-5 Andorra - Italia 10-1 Portogallo - Spagna 10-9

5^ giornata

16.30 Italia - Germania

19.30 Spagna - Francia

22.45 Portogallo - Andorra

Classifica Francia 10, Spagna 7 (+19) Portogallo 7 (+), Italia 5, Germania 3, Andorra 1.

Classifica marcatori 10 Gonçalo Alves, 9 Carlo Di Benedetto, Roberto Di Benedetto, 8 Ambrosio, 7 Pau Bargallò.

A cura di Paolo Virdi collaboratore Ufficio stampa Nazionale italiana hockey pista

Foto di Marzia Cattini