Europei Hockey pista: l'Italia ferma anche i campioni del Mondo del Portogallo sul 4-4

EUROPEI HOCKEY PISTA

Per gli Azzurri resta aperta la speranza di raggiungere la finale della rassegna continentale in Portogallo

Nella terza giornata dell’Europeo di Paredes l’Italia ferma il Portogallo sul 4-4 al termine di una grande partita. Gli Azzurri in due giorni sono stati in grado di fermare sul pareggio sia i padroni di casa del Portogallo, campioni iridati, che la Spagna campione d’Europa in carica. Nonostante il doppio grande risultato all’attivo rimangono poche chance di poter raggiungere la finale, che restano indissolubilmente legate all’esito delle combinazioni delle due ultime giornate. Ma visto l’andamento di questa rassegna continentale, qualsiasi sorpresa può essere dietro l’angolo. Foto di Marzia Cattini

Il primo tempo italiano è qualcosa di quanto più vicino alla perfezione, con una grande attitudine difensiva, geometrie e perfette e un’intensità che non cala mai, impedendo al Portogallo di acquisire campo e sicurezze. Trascorrono 2’ e gli Azzurri sono già in vantaggio con un’azione da manuale, scarico di Ipinazar per Cocco, che con un assist pesca Verona e per l’attaccante dello Sporting appoggiare in rete è un gioco da ragazzi. Gli Azzurri sfoderano una grande prestazione difensiva, sfiorando il raddoppio con Malagoli. I lusitani ostentano una chiara tensione e vanno in difficoltà anche nelle giocate più semplici. Un aiuto divino accorre in soccorso ai padroni di casa e giunge sotto forma di grave errore arbitrale: Joao Rodrigues trae un netto vantaggio con una giocata di pattino e la rete del pareggio è palesemente irregolare.

Foto di Marzia Cattini

La ripresa è scoppiettante: Gavioli con un anticipo da califfo su Rafael lancia un contropiede che Verona chiude in gol ben servito da Malagoli, riportando avanti gli Azzurri. Il Portogallo mette in pista maggiore cattiveria e in tre minuti ribalta il punteggio con Helder Nunes, che sfrutta un rimpallo fortunoso mentre Gonçalo Alves beffa Gnata con un gol da dietro porta. I lusitani si trovano avanti 3-2: più pratici e cinici di così è impossibile.

L’Italia però possiede grande carattere e al 10’ Malagoli in contropiede serve Ambrosio, che al volo firma la nuova parità. Al 14’ l’energia di un ottimo Illuzzi si concretizza. Il pugliese prima si guadagna un rigore, poi lo trasforma con grande freddezza. Gli azzurri potrebbero chiudere il match, ma Malagoli, Gavioli e poi Ambrosio falliscono tre occasioni colossali in campo aperto. Così dall’altra parte, su un ingresso laterale di Nunes, il Portogallo ha a disposizione un rigore che Gonçalo Alves trasforma. Il finale è pirotecnico, i due portieri Gnata e Girao sono mostruosi, ma entrambe le squadre falliscono l’occasione per la vittoria. È un pareggio che non serve a nulla ed ora sarà necessario battere con due goleade l’Andorra (domani19.30) e venerdì la Germania, attendendo i risultati di Spagna - Portogallo e Spagna - Francia, in programma venerdì sera.

Italia - Portogallo 4-4 (1-1)

Portogallo: Girao, Magalhaes, Helder Nunes, Jorge Silva, Gonçalo Alves, Rodrigues (C), Diogo Rafael, Rafa Costa, Telmo Pinto T., Pedro Henriques - C.T. Garrido Renato

Italia: Barozzi, Ipinazar, Gavioli, Ambrosio, Malagoli, Cocco, Verona, Illuzzi, Compagno, Gnata. C.T. Bertolucci Alessandro

Arbitri: Ruben Fernandez e Sergi Mayor (Spa)

MARCATORI P.T. 2’ Verona, 23’ Rodrigues S.T. 3’ Verona, 4’ Nunes, 7’ Alves, 10’ Ambrosio, 14’ Illuzzi (Rig), Gonçalo (22’)

RISULTATI

1^ giornata

Italia - Francia 5-8 Spagna - Andorra 11-0 Portogallo - Germania 10-0

2^ giornata

Italia - Spagna 4-4 Germania - Andorra 5-1 Portogallo - Francia 3-5

3^ giornata

Germania - Spagna 11-2 Andorra - Francia 5-5 Portogallo - Italia 4-4

Classifica: Spagna, Francia 7, Portogallo 4, Italia 2, Andorra 1, Germania 0

A cura di Paolo Virdi collaboratore Ufficio stampa Nazionale italiana hockey pista

Foto di Marzia Cattini