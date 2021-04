Golf, prima foto di Woods con le stampelle dopo l'incidente: "Sto meglio"

GOLF

Il golfista ritratto sorridente in compagnia del fedele Bugs

Dopo il grave incidente d'auto dello scorso febbraio è arrivata la prima foto di Tiger Woods. Il campione californiano sui propri profili social ha postato una immagine, che lo ritrae nella sua villa di Hobe Sound, in Florida, con le stampelle, un tutore applicato alla gamba destra operata, il sorriso stampato sul volto e il cane Bugs al fianco. "Il mio recupero sta procedendo velocemente. Ma è bello avere un fedele compagno di riabilitazione, il migliore amico dell'uomo" ha scritto riferendosi al suo Border Collier.

Woods era stato ricoverato in ospedale lo scorso 23 febbraio a seguito di un brutto incidente con la sua macchina nella contea di Los Angeles. Il veicolo su cui viaggiava Woods si era ribaltato al confine tra Rolling Hills Estates e Ranchos Palos Verdes mentre il campione statunitense stava viaggiando in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road: improvvisamente Woods aveva perso il controllo della macchina che, dopo aver invaso la corsia opposta, era uscita di strada e si era poi ribaltata nei campi adiacenti. Woods, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e dai paramedici intervenuti sul posto, era stato trasportato in ambulanza in ospedale con diverse lesioni alle gambe.

LA PRIMA FOTO DI TIGER DOPO LO SCHIANTO