Gli Sherpa nepalesi mettono a segno una storica impresa: la prima invernale del K2

ALPINISMO

di

STEFANO GATTI

L'unione fa la forza... e la vetta. Dieci alpinisti nepalesi (quasi tutti Sherpa) hanno raggiunto tutti insieme alle 16.58 ora locale (le 12.58 in Italia) gli 8611 metri della vetta del K2, fino a quel momento l'ultimo "ottomila" non ancora stato salito nella stagione invernale. Sono i componenti delle squadre di punta delle spedizioni di Nirmal Purja, Mingma G Sherpa e dell'agenzia Seven Summit Treks. Una giornata da ricordare per la storia dell'alpinismo.

Il tentativo di vetta aveva avuto inizio nelle primissime ore della notte tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio dal Campo Quattro, a 7800 metri di quota sulla Spalla del K2, dove gli alpinisti incaricati appunto del "summit push" erano arrivati mettendo a frutto settimane di lavoro e di rotazioni tra campo base e campi alti da parte loro e dei loro compagni di squadra per preparare la via in vista dell'attacco finale. L'itinerario scelto per questa storica performance è stato naturalmente quello della cresta sud-est del gigante pakistano, lo Sperone degli Abruzzi lungo il quale si era sviluppato il tentativo della spedizione italiana che - il 31 luglio del 1954, sessantasei anni e mezzo fa - aveva mandato in vetta Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.

I dieci alpinisti sono: Mingma Gyalje Sherpa ed i suoi due compagni Dawa Tenjing Sherpa e Kili Pemba Sherpa, Sona Sherpa della spedizione Seven Summits Treks e (contingente più numeroso) i componenti del team di Nirmal Purja, guidati dal loro carismatico leader: Mingma Tenzi Sherpa, Gelje Sherpa, Pem Chiiri Sherpa, Mingma David Sherpa e Dawa Temba Sherpa.

I summiteers hanno affrontato e superato con successo nelle prime ore del tentativo (iniziato all'una di notte locale) i due passaggi chiave del Bottleneck (Il Collo di Bottiglia, sovrastato dal Grande Seracco che incombe sulla via) e poi l'altrettanto impegnativo Traverso lungo il quale la colossale struttura di ghiaccio progressivamente si spegne. Da lì in avanti le difficoltà si sono attenuate ma la fatica, l'aria rarefatta e poverissima di ossigeno delle altissime quote, oltre alle temperature polari, hanno accompagnato gli alpinisti fino al pendio sommitale: i primi a raggiungerlo hanno atteso i loro compagni d'avventura a poca distanza dal... traguardo, allo scopo di mettere tutti insieme piede (sembra intonando l'inno nazionale nepalese), sulla vetta del K2/Chogori, la seconda montagna più alta del pianeta dopo l'Everest, che però rispetto al Tetto del Mondo propone maggiori difficoltà logistiche ma soprattutto tecniche.

Al di là della portata sicuramente storica dell'avvenimento, sarà necessario attendere il ritorno degli alpinisti (parte integrante dell'impresa stessa, impegnativa quanto la salita, se non di più) fino alla sicurezza del campo base - o quantomeno del Campo Quattro dal quale il summit push era partito - per conoscere i dettagli della performance ed in particolare capire quali e quanti dei componenti del team di vetta hanno (eventualmente) fatto uso delle bombole di ossigeno. Intanto occorre sottolineare l'appartenenza della quasi totalità del team di vetta (nove elementi su dieci) al gruppo etnico degli Sherpa,originario del Tibet orientale (a nord dell'Himalaya) e poi spostatosi in Nepal, sul versante sud della catena montuosa. Nel giro di pochi decenni i climbers locali sono passati dal ruolo di semplici portatori di materiale verso i campi base delle montagne più alte della Terra a scalatori in grado di seguire e coadiuvare gli alpinisti di tutto il mondo sugli ottomila di Himalaya e Karakorum (regione nella quale si trova proprio il K2). Stagione dopo stagione, gli Sherpa si sono emancipati, dando vita ad un riscatto che li ha gradualmente portati fuori dal "cono d'ombra" proiettato dal'alpinismo anglosassone prima e più ampiamente occidentale poi, fino ad assumere un ruolo attivo ed a prendere "possesso" delle loro montagne, o meglio di un ruolo attivo sulle loro montagne, da protagonisti. Come guide in grado di attrezzate con corde fisse gli itinerari ed accompagnare i clienti lungo itinerari sempre più impegnativi, come titolari di agenzie in grado di organizzare spedizioni commerciali ed infine come alpinisti di valore assoluto. Come nel caso di Nirmal Purja che - dei dieci uomini in vetta - è l'unico non di etnia Sherpa ma senza ombra di dubbio quello più conosciuto, grazie al primato che il gurkha nepalese (oggi uno dei personaggi più influenti del suo Paese) ha messo a segno nel 2019, raggiungendo nell'arco di sei mesi e sei giorni (189 giorni in totale) la vetta di tutti i quattordici ottomila. Non senza polemiche, legate all'utilizzo di "aiuti" quali il ricorso all'ossigeno artificiale ed agli elicotteri per spostarsi da un campo base a quello successivo.

Polemiche sollevate anche dal numero elevatissimo di persone che hanno affollato nelle scorse settimane il campo base dle K2: una settantina di alpinisti, ai quali aggiungere tutto il personale di supporto. Molti di loro componenti della gigantesca spedizione commerciale dell'agenzia (nepalese, appunto). Fortunatamente però (a differenza di quanto avvenuto in altri casi) le spedizioni impegnate contemporaneamente (ed inevitabilmente) a stretto contatto sulla cresta sud-est hanno evitato di mettersi in diretta competizione ed hanno al contrario unito le forze e collaborato,: fattore che si è rivelato fondamentale (insieme alla "finestra" di bel tempo che ha permesso di raggiungere la vetta) e con ogni probabilità decisivo per scrivere con successo una pagina memorabile di storia dell'alpinismo. Comunque la si voglia vedere, in qualsiasi modo la si voglia giudicare. Per gli approfondimenti, i retroscena ed i retropensieri, per le prospettive e glici sarà tempo. Oggi è una giornata da ricordare, attendendo il ritorno alla base, al campo base, dei Magnifici Dieci del K2.