Europei Ginnastica: D'Amato d'oro nel concorso generale, bronzo alla Maggio

GINNASTICA ARTISTICA

Doppio podio azzurro nella prima giornata della rassegna continentale

© italyphotopress Cominciano nel migliore dei modi per l'Italia gli Europei di ginnastica artistica, in corso a Monaco di Baviera, con un doppio podio al femminile. Asia D'Amato ha vinto la prima medaglia d'oro, imponendosi nel concorso generale con il punteggio di 54.732 punti. L'altra azzurra, Martina Maggio, ha invece ottenuto la medaglia di bronzo con il punteggio di 53.965. Fra le due italiane ha trovato posto la britannica Alice Kinsella, argento con 54.132 punti.

Una grandissima impresa quella compiuta dalla ginnasta genovese, che conquista il titolo continentale 15 anni dopo il trionfo di Vanessa Ferrari ad Amsterdam 2007. "Non capisco niente - ha detto commossa la neo campionessa europea subito dopo la gara - Posso dire che certe emozioni non si possono davvero descrivere - ha detto ancora Asia D'Amato ai microfoni di Raisport -. Pensavo di poter ambire a un gradino del podio, ma sinceramente non immaginavo di conquistare addirittura una medaglia d'oro. Sono felicissima di questo successo e adesso, nella finale a squadre, vogliamo confermarci, puntando direttamente al successo. Ai Giochi olimpici di Parigi, poi, vogliamo prenderci quanto ci è mancato a quelli di Tokyo". Gioia e rammarico invece per Martina Maggio: "Sono contenta della gara di oggi, ho commesso un piccolo errore alle parallele, ma questo bronzo non si può spiegare: sono contenta. Per me è una rivincita".