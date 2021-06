A caccia dell'oro con Giochi Olimpici Tokyo 2020: il Videogame Ufficiale

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato il titolo di Sega, che vi farà vivere a modo suo l'atmosfera del prossimo evento giapponese a "cinque cerchi"

di

ALBERTO GASPARRI

Manca un mese al via della travagliata Olimpiade di Tokyo 2020. La pandemia ha costretto il Cio e gli organizzatori a rimandare di un anno il più grande evento sportivo del mondo. Il Covid 19, però, non è ancora stato debellato e così sono state prese nuove e drastiche misure pur di non dover cancellare del tutto la manifestazione. Misure difficili come quella di impedire agli spettatori internazionali di volare in Giappone per seguire dal vivo i Giochi estivi del Sol Levante. Un vero peccato. Per fortuna, in soccorso degli appassionati sportivi arriva il mondo dei videogame. Grazie a Sega, che ha realizzato e rilasciato il gioco dedicato alla rassegna dei "cinque cerchi". Giochi Olimpici Tokyo 2020: il Videogioco Ufficiale, infatti, è il titolo con licenza disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia.

Un titolo in puro stile arcade, che vi calerà nell'atmosfera olimpica, facendo tornare in mente ai più "navigati", capolavori di qualche decennio fa come la serie dei "Summer Games". Potrete cimentarvi in 18 singoli eventi, sia di discipline individuali, sia di sport di squadra. Dai 100 metri piani al lancio del martello, passando per la staffetta 4x100 metri, i 110 metri ostacoli, il salto in lungo, la Bmx, la boxe, il pugilato, i 100 metri stile libero e 200 metri misti per il nuoto, l'arrampicata, il tennis e il tennistavolo. Dal calcio al baseball, passando per basket, beach volley e rugby a 7.

Ogni evento è "misto" e prevede la partecipazione contemporanea di maschi e femmine senza distinzione per sesso. Le ricreazioni fedeli delle sedi reali di Tokyo 2020 (incluso lo Stadio Olimpico) aggiungono un ulteriore strato di autenticità. Gli eventi possono essere disputati singolarmente o in gruppi: predefiniti (ad esempio per discipline come atletica o nuoto, di lotta o con la palla) o personalizzati a vostro piacimento.

E' prevista anche una sezione di allenamento per prendere confidenza con le varie discipline. Si potrà giocare in modalità locale singola o insieme a un amico, mentre è previsto un multiplayer online per uno o due giocatori fino a un massimo di otto. Sono incluse anche partite classificate di vari eventi, che si alterneranno durante la giornata. C'è poi un'ampia sezione dedicata alla personalizzazione del vostro avatar. L'Avatar Creator consente ai giocatori di costruire e personalizzare l'atleta olimpico dei vostri sogni. Oltre 50 costumi colorati tra cui i classici kit delle squadre nazionali, quelli più bizzarri da supereroe, gentiluomo o cowboy, ma anche quelli di Miraitowa (la mascotte olimpica ufficiale) e Sonic the Hedgehog, aggiungono una vasta gamma di divertenti tenute creative. I giocatori possono anche condividere il proprio codice Avatar con gli amici per costruire il dream team definitivo.

Noi abbiamo provato Giochi Olimpici Tokyo 2020: il Videogioco Ufficiale su PS4, anche se, vista la natura "light" del titolo, non crediamo che le altre versioni si discostino molto da quella per la console di Sony. Ribadiamo subito che si tratta di un gioco arcade all'ennesima potenza, senza alcuna velleità di realismo. Lo si capisce dallo stile cartoonesco, dalla presenza di atleti di pura fantasia e da una realizzazione grafica bella, curata, ma non certo fotorealistica. Magari si poteva aggiungere qualche cutscene in più, anche se non mancano sequenze e intermezzi divertenti. Tutti gli impianti, tuttavia, sono ben realizzati (sopratutto lo stadio principale e le arene secondarie) e creano la giusta atmosfera olimpica. Il comparto audio è abbastanza standardizzato e ingessato (ma è un gioco con licenza del Comitato olimpico internazionale e non si poteva uscire da certi crismi di ufficialità), ma fa il suo dovere fino in fondo.

Il bello, però, è la sua capacità di coinvolgervi fin da subito nelle sfide. Si tratta di un videogioco davvero adatto a tutti e di facile intuizione, non solo perché completamente localizzato in italiano. Non serve essere super esperti o giocatori specialisti per divertirvi. Oltretutto, le schermate inserite all'inizio di ciascuna disciplina vi spiegheranno quali tasti usare e le loro combinazioni. Niente di mai veramente complesso, comunque. Come non è complessa l'ampia sezione dedicata alla creazione del proprio avatar. Perché oltre a decidere il "vestito" che utilizzerete in gara, avrete modo di personalizzare il vostro atleta dalla testa ai piedi senza dovervi preoccupare di modificare anche le sua abilità (quelle si potranno impostare a parte). Insomma, che siate un panzone o un mingherlino, potrete prendervi delle belle soddisfazioni anche al confronto di atleti più dotati, almeno visivamente, di voi.

Con il migliorare dei vostri risultati, comunque, potrete accumulare i punti necessari per sbloccare le varie divise, ma anche le "dritte", che vi sveleranno qualche segreto per ottenere risultati migliori. L'unico vero limite potrebbe essere la mancanza di una sorta di carriera, di uno sviluppo collegato visto che di fatto si tratta di 18 giochi separati. E, alla lunga, questo potrebbe un po' stancare. Per fortuna le diverse modalità multigiocatore riescono ad elevare il divertimento all'ennesima potenza. Che, poi, è il filo conduttore di questo Giochi Olimpici Tokyo 2020. Avete mai visto un astronauta trionfare nei 100 metri o un Pirata battere tutti a tennis?