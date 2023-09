Equitazione, successo a Milano per l'Europeo di Salto Ostacoli: vince Guerdat

equitazione

© ufficio-stampa È Steve Guerdat il nuovo campione europeo di salto ostacoli. Davanti a un pubblico entusiasta, che ha riempito ogni ordine di posto intorno al campo gara dell’Ippodromo Snai San Siro, lo svizzero ha conquistato la medaglia d’oro di 'Italia. Open to Meraviglia – FEI Jumping European Championship Milano 2023' al termine di una gara appassionante. Dopo gli ultimi due impegnativi percorsi validi per la finale individuale tracciati dallo chef de piste Uliano Vezzani, Guerdat in sella a Dynamix de Belheme si è imposto con 0.43 penalità davanti al tedesco Philipp Weishaupt (Zinaday, 4.31) e al francese Julien Epaillard (Dubai du Cedre, 4.61). Tra i “Top 25” solo cinque cavalieri sono passati indenni sui 12 ostacoli di round 1, con Guerdat unico ad allungare la serie senza errori dopo i tre percorsi netti dei giorni precedenti.

Questa ennesima prodezza gli ha consentito di superare nella classifica provvisoria lo svedese Jens Fredricson, leader dalla prima gara di mercoledì scorso ma protagonista di un errore con Markan Cosmpolit. Nel decisivo round 2 per i “Top 12” i netti sono scesi a quattro. In campo da nuovo leader della gara, Guerdat ha collezionato il quinto suo percorso senza errori e così il titolo è andato in Svizzera. L’asso rossocrociato era alla nona partecipazione agli Europei: finora nell’individuale il miglior piazzamento era stato il 6º posto del 2003, invece a squadre con la Svizzera vantava già due ori nel 2009 e 2021, un argento nel 2005 e due bronzi nel 2003 e nel 2017. Fredricson ha commesso un altro errore, scivolando giù dal podio che quindi è stato occupato da Weishaupt e Epaillard anche loro senza errori nel giro finale. Il quarto netto di round 2 è stato invece realizzato dal britannico Ben Maher con Faltic HB.

NUMERI RECORD E PUBBLICO SOLD OUT

Un salto di qualità. È giusto definirlo così il bilancio presentato nel corso della conferenza stampa di chiusura dell’Italia. Open to meraviglia-Fei Jumping European Championship 2023 che, dal 30 agosto al 3 settembre, si è disputato all’Ippodromo Snai San Siro. La grande soddisfazione del management dell'evento è palpabile, non solo per aver riportato Milano sul tetto d’Europa, ma anche perché nel settembre 2024 ospiterà il concorso a 5 stelle (CSI 5*), dopo l'esperienza degli eventi, sempre all'Ippodromo Snai San Siro, a tre e quattro stelle, talmente positivi dall'aver poi determinato l'assegnazione di questo Europeo all'Italia. Fabio Schiavolin, presidente del Comitato Organizzatore e ad di Snaitech, ha parlato di grande successo evidenziando trend in impennata: "Abbiamo avuto 85 amazzoni e cavalieri provenienti da tutta Europa, in rappresentanza di 24 Paesi e si sono avvicendate quasi 2.600 persone in cinque giorni tra team, officials, maestranze e tutti quelli che hanno reso possibile l'organizzazione dell'evento".

© ufficio-stampa

Anche Marco Di Paola, numero uno della Fise, è particolarmente soddisfato del livello raggiunto da questo Europeo: "Devo dire che la manifestazione è stata un grandissimo successo, da ascrivere a chi è stato sul campo e allo staff. Tutti hanno collaborato e fatto fronte a emergenze importantissime, e a loro vanno i miei complimenti. Come Fise siamo estremamente soddisfatti dell'evento sportivo perché hanno partecipato i migliori al mondo in un impianto sportivo all'altezza di un evento di questa importanza".

Valeria Panzironi, diretore Strategie, Sviluppo e Shared Services di Sport e Salute, ha acceso un faro sull'importanza dell'evento dal punto di vista della mission di Sport e Salute sulla diffusione della pratica sportiva, l'inclusione e la lotta alla sedentarietà: "Il bilancio per Sport e Salute, che è la società in-house del governo sulle deleghe in materia di sport è assolutamente positivo, non solo per i numeri illustrati ma perché attraverso quest'evento pensiamo di aver - davvero - portato un messaggio. Quello di promuovere la massima diffusione dello sport a tutti i livelli attraverso un grande evento in una città come Milano".