Diventa ciò che sei: Andrea Presti presenta il suo libro alla Gold's Gym di Milano.

A margine della serata, Presti si è così espresso: «Aver trovato così tanta gente alla presentazione del libro è un onore e mi entusiasma. È veramente meraviglioso vedere come, in così pochi anni, l’ambiente del bodybuilding si sia espanso al punto da generare questa aGluenza e questa partecipazione a un evento così importante. Sono cresciuto in un’epoca in cui non era nemmeno pensabile che il mio sport potesse ambire a tanto… se le cose sono cambiate, è grazie al lavoro mio e di tanti altri operatori che, con grande passione e grande professionalità, portano avanti questa missione. Il bodybuilding finalmente sta entrando nelle case di tutti, perché ci si è accorti che la palestra, la forma fisica, la cura del proprio corpo sono d’interesse comune, non sono riservati solo a chi vuole un fisico eccellente. Il bodybuilding non promuove l’eccellenza fisica, ma il benessere fisico e la cultura del lavoro costante su sé stessi, per essere sempre un po’ migliori rispetto al giorno prima.»