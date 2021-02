Conto alla rovescia per Adamello Ski Raid, La Grande Course rinviata invece al 2022-2023 

SCIALPINISMO

STEFANO GATTI

Visto l’annullamento del Trofeo Mezzalama sul monte Rosa e con la Pierra Menta francese riservata ai soli atleti nazionali nella gara che venerdì 12 marzo assegnerà il primo titolo mondiale ISMF-LGC Long Distance per squadre - il comitato organizzatore de La Grande Course ha deciso all’unanimità che il nuovo circuito riprenderà di fatto solo nel 2022 con L’Altitoy Ternua su Pirenei e terminerà quindi nel 2023 con il Trofeo Mezzalama.

Sicurezza prima di tutto, insomma. Come d’obbligo. Fermarsi nel momento in cui invece cresce la voglia di ripartire non è facile, ma a volte è inevitabile. Intanto però il prossimo 10 aprile andrà in scena la settima edizione dell'Adamello Ski Raid. Le iscrizioni sono già aperte e, sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino, lo spettacolo è assicurato. Per l’occasione i ragazzi di Alessandro Mottinelli promettono un tracciato “extreme”, per veri gourmet dello skialp. Vista la tecnicità del percorso - 34 chilometri di sviluppo, 3400 metri di dislivello positivo – ai blocchi di partenza saranno ammesse al massimo 160 squadre. Nel caso in cui il numero di richieste superi la disponibilità, per stabilire le priorità verranno tenuti in considerazione il curriculum degli atleti e la data di invio del modulo di iscrizione.

Costretto a mordere il freno a livello internazionale,e prepara un 2022 di completo rilancio con diverse competizioni destinate a crescere ed a permettere agli specialisti di questa disciplina di non farsi trovare impreparati. Ne sono un esempio: eventi scelti ad hoc per qualità organizzativa e tecnicità dei tracciati, volti ad accrescere la formazione alpinistica degli atleti ed a garantire loro il bagaglio tecnico necessario per poi correre le grandi classiche, fornendo ai propri “finishers”alle grandi classiche stesse. Adamello Ski Raid fa parte di questa tipologia di eventi, insieme all’imminente “Grande Trace”, in programma a Le Dévoluy (Francia) nel weekend 13-14 febbraio e a due altre prove che avranno invece luogo nella seconda metà di marzo:(Piancavallo) il prossimo 20 marzo e poi – di nuovo sulle Alpi Occidentali – la “Belle Étoile” in programma il fine settimana successivo (27-28 marzo) a Les 7 Laux nell’Isère.