Tour de France e Pro Cycling Manager: il ciclismo 2020 nelle vostre mani

ALBERTO GASPARRI

Anche il ciclismo deve fare i conti con lo stop di tutto lo sport a causa del coronavirus. L'intenzione è quella di provare a far ripartire la stagione da agosto, recuperando alcune delle classiche della bici, i tre grandi giri e i Mondiali, ma fino a quel momento ci sarà un solo modo per emozionarsi con le imprese dei campioni del pedale. Viverle in prima persona con Tour de France 2020 e Pro Cycling Manager 2020, le due simulazioni ciclistiche firmate Nacon e Cyanide. Tornano Tour de France e Pro Cycling Manager









NACON e Cyanide hanno annunciato che le loro due simulazioni ciclistiche torneranno anche quest’anno con tante novità. Tour de France 2020 e Pro Cycling Manager 2020 saranno disponibili dal 4 giugno 2020 per console (PlayStation4 and Xbox One) e PC.















A una manciata di settimane dalla loro uscita, abbiamo avuto modo di farci spiegare dagli sviluppatori tutte le novità introdotte per le versioni di quest'anno dei due storici videogiochi. Tour de France sarà disponibile per PS4 e Xbox One dal 4 giugno, mentre successivamente uscirà per la prima volta anche su PC. Stessa data per Pro Cycling Manager, esclusiva per PC. Al momento non è prevista un'edizione per Switch, ma non è detto che in futuro almeno uno dei due titoli possa approdare sulla console di Nintendo. Per chi non ha domestichezza con questi due giochi sportivi, si potrebbe dire che Tour de France sta a Pro Cycling Manager come Fifa sta a Football Manager.

Nel primo caso si vestono i panni di un corridore, nel secondo quelli del manager di un team pro. Ma andiamo per ordine e partiamo dalla Grande Boucle virtuale. In Tour de France 2020 sarete voi i protagonisti all'interno del plotone, gomito a gomito con i grandi campioni del ciclismo, con l'obiettivo di arrivare in maglia gialla a Parigi dopo aver scalato montagne impervie, vinto sprint infuocati e sfruttato il lavoro della vostra squadra. Lavorando di strategia e dosando le forze lungo le tre settimane di gara. La grande novità 2020 riguarda l'introduzione della gameplay camera in prima persona, che vi farà sentire come davvero in sella alla vostra bici. Pronti ad affrontare il tracciato ufficiale e tutti i componenti delle 22 squadre iscritte grazie a un accordo di sfruttamento dei diritti. Che, per la prima volta, riguarda anche la presenza di caschi con le grafiche ufficiali. Oltre al Tour, potrete correre la Parigi-Nizza, la mitica Roubaix e la novità della Liegi-Bastogne-Liegi.

Sono stati previsti anche altri miglioramenti. Un'interfaccia ridisegnata per fornire migliori previsioni sulla corsa e sul posizionamento dei rivali, più facile da capire e gestire. Una prova time-trial (la cronometro) dove la postura in sella e la gestione delle forze saranno cruciali per il successo, con l'introduzione della possibilità di raggiungere e sorpassare chi vi precedere. E un'Intelligenza Artificiale più realistica e aggressiva che coglierà ogni opportunità d’attacco. Il clou resta la modalità Pro Leader dove potrete creare il vostro corridore, scegliere le specializzazioni, ottenere risultati sempre migliori nel corso delle stagioni e diventare leader del ranking professionistico. C'è pure la possibilità di creare la vostra corsa, il vostro giro ideale, unendo magari le varie tappe già previste oppure gareggiare in gare singole o cimentarsi in sfide individuali come ad esempio quella di vincere uno sprint partendo dal fondo. Non manca un editor per creare le vostre maglie preferite.

In Pro Cycling Manager 2020, invece, sarà vostro compito curare tutti gli aspetti di un team professionistico. Dai contratti dei corridori alle strategie, dagli sponsor alla gestione del morale dei singoli atleti. Con in più la presenza ancora maggiore di squadre e gare (ben oltre 230) rispetto a Tour de France. Anche in questo caso, sono diverse le novità introdotte. La più interessante è la presenza del morale dei ciclisti all’interno della modalità carriera, per ricreare un aspetto essenziale delle corse reali. In pratica come un, vero manager avrete a che fare con le singole richieste dei vari corridori e dovrete prendere decisioni che potranno impattare sull'umore dei corridori e condizionare le motivazioni anche dei compagni di squadra.

Previsto anche un nuovo sistema di pianificazione delle tappe per aiutare il giocatore ad assegnarle ai vari membri del team e un’Intelligenza Artificiale più dinamica e "cattiva" che vi obbligherà ad adattarsi in tempo reale alle condizioni della corsa e a cambiare la propria strategia. E' stata introdotta anche una nuova dashboard più efficiente e intuitiva. I neofiti non si spaventino: potranno essere aiutati da un assistente e da una maggiore facilità nell'organizzare la stagione e lo sviluppo del gioco in generale. Si potrà competere anche online fino a 16 giocatori, partecipando a interi tour o a gare singole.

Insomma, non vediamo l'ora di metterci alla prova con Tour de France 2020 e Pro Cycling Manager 2020. Per fortuna, al contrario della realtà, dovremo aspettare ancora poco.