Oulare ko, Kogasso è il re di The Art of Fighting! Elmaghraby si prende la cintura

ELMAGHRABY vs LEONETTI

Le scintille degli ultimi giorni sono un lontano ricordo, nei primi quattro round entrambi i pugili si studiano a vicenda senza affondare i colpi e scatenare la tensione repressa. Un avvio contratto per Momo Elmaghraby, più sciolto Stiven Leonetti che sembra avere le idee chiare: sfruttare l’altezza e le lunghe leve per tenere Momo a distanza e neutralizzare il suo destro. È una strategia che funziona, fino al colpo di scena nel sesto round: Elmaghraby si apre il sopracciglio e il medico dichiara la fine del match. Un taglio causato da una testata e non da un colpo dell’avversario (che avrebbe in quel caso portato al k.o. tecnico). Si va ai punti e per i giudici il vincitore dell’incontro è Momo Elmaghraby, che in lacrime si fa legare la cintura IBF del Mediterraneo in torno alla vita. La promessa, poi, di Leonetti: “Questo match si rifarà, non è giusto che sia finito così. Voglio quella cintura”.