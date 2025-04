McLaughlin Levrone domina anche i 400 metri e vince a punteggio pieno nella prima tappa del nuovo circuito mondiale

Nei 100 metri della categoria ostacoli corti un altro rivolgimento con il francese Sasha Zhoya, secondo nella prova veloce sugli ostacoli che si aggiudica la prova con vento contro di -2,0 m/s in 10"55, per un totale di 20 punti che gli consentono di sopravanzare in classifica lo statunitense Dylan Beard terzo nei 100 in 10"67, alla fine secondo complessivo con 18 punti, mentre per il terzo posto globale recupera due posizioni l'altro USA Cordell Tinch secondo sui 100 in 10"65 e terzo finale con 12 punti.