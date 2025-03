Furlani debutta nel lungo della prima giornata degli europei al coperto in Olanda

Il saltatore reatino si presenta sulla pedana dell'impianto olandese con grandi possibilità di vittoria, sia per quanto già mostrato in stagione dove ha sperimentato con successo la nuova rincorsa da 18 passi, sia per la condizione non ottimale del super campione di tutto, il greco Miltiadis Tentoglou, quest'anno fermo a 8,05 e per la prima volta battuto in uno scontro diretto da Furlani a Torun il 16 febbraio scorso in occasione oltretutto del fenomenale 8.37 dell'azzurro, il quale peraltro nelle ultime ore ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione per via di un attacco influenzale, lasciando di fatto al solo svedese Thobias Montler, autore di 8,23 in stagione, la possibilità di insidiare l'azzurro, non dimenticando quali aspiranti per un podio il bulgaro Bozhidar Saraboyukov e lo spagnolo di origini cubane Lester Lescay.