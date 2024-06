Europei di atletica leggera: Jacobs e Tortu riposano per le batterie della staffetta, inseriti Meluzzo e Simonelli

ATLETICA LEGGERA

Il velocista siciliano sarà inserito in seconda frazione al posto del campione olimpico, mentre al vincitore dell'oro nei 110 metri ostacoli sarà affidata la chiusura

© Getty Images Sarà un'Italia "sperimentale" quella che prenderà parte alle batterie della staffetta 4x100 metri degli Europei di atletica leggera. Il direttore tecnico Antonio La Torre, in accordo con il responsabile della velocità Filippo Di Mulo, ha deciso di concedere un turno di riposo ai campioni olimpici Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu e inserire alcune novità in campo maschile. Nella mattinata di martedì 11 giugno scenderanno in pista Matteo Meluzzo e Lorenzo Simonelli, due talenti dello sprint pronti a prendersi i due rettilinei.

Se l'apertura sarà affidata come ormai da tradizione a Roberto Rigali, reduce dal 10"34 realizzato nella batteria dei 100 metri, la seconda frazione (tradizionalmente di competenza di Jacobs) spetterà a Meluzzo che si è dovuto fermare in semifinale a causa dei crampi dopo aver vinto la propria heat in 10"12, una competizione non valida a causa di una falsa partenza chiamata in ritardo dai giudici.

In terza frazione ci sarà Lorenzo Patta che sarà chiamato ancora una volta a lanciare l'ultimo componente della squadra, questa volta rappresentato dal campione europeo dei 110 metri ostacoli Lorenzo Simonelli, sempre più in rampa di lancio dopo i successi ottenuti a livello indoor. Il portacolori dell'Esercito ha conquistato l'oro nella sua specialità con un roboante 13"05 che potrebbe diventare molto utile soprattutto in una prova di velocità pura dove in passato ha comunque avuto modo di far vedere di che pasta è fatto.

Il tutto sarà comunque tarato in vista della finale in programma nella tarda serata di mercoledì 12 giugno a chiusura di un Europeo che sta regalando grandi soddisfazioni all'Italia e che si potrebbe chiudere in bellezza con l'eventuale ritorno del "quartetto delle meraviglie" che, oltre all'oro di Tokyo, ha conquistato anche l'argento agli ultimi Mondiali a Budapest.

Tutto confermato invece fra le donne dove sarà presente il bronzo dei 100 metri Zaynab Dosso in apertura, Dalia Kaddari sul primo rettilineo, Anna Bongiorni in curva e Arianna De Masi in chiusura, presente dopo aver strappato il pass olimpico alle World Relays. Nella 4x400 maschile squadra affidata a Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti con Luca Sito che si prende qualche ora di riposo dopo il quinto posto nella gara individuale e soprattutto il record italiano nei turni preliminari

Tanti cambi invece al femminile dove spicca l'assenza di Ayomide Folorunso, chiamata a rifiatare in vista della finale dei 400 metri ostacoli e sostituita in chiusura da Anna Polinari che sarà accompagnata da Ilaria Accame, Giancarla Trevisan e Rebecca Borga.