Diaz salta 17,25 nel triplo della finale dei campionati di società a Modena

ATLETICA

Il bronzo olimpico di Parigi onora la sua partecipazione con un'eccellente misura. Frattini sorprende nel giavellotto maschile sfiorando il record italiano con 83,61

© Getty Images Andy Diaz, vincitore per l'Italia della medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi, ha chiuso la sua stagione nel corso della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, disputati a Modena, vincendo senza problemi con l'ottima misura di 17,25 ottenuta al primo tentativo, prestazione ancor più significativa in quanto realizzata con rincorsa ridotta a sette appoggi e pre-avvio, esattamente come fece nella sua prova di esordio dell'anno agonistico, il 29 dicembre 2023 a Pamplona in Spagna quando saltò a 16,90.

Il ventottenne saltatore italo-cubano, primatista italiano con 17,75 ottenuto nel 2023 al Golden Gala di Firenze, ha quindi onorato al meglio la manifestazione dove ha gareggiato con la maglia della Libertas Unicusano Livorno, nella prima giornata delle gare, che assegneranno domani gli scudetti dell'atletica italiana sia al maschile che al femminile tra dodici squadre che se li contendono, e che ha visto quale altro miglior risultato tecnico quello del lanciatore della Fratellanza Modena, il ventunenne Giovanni Frattini, che sorprendentemente si è migliorato nel giavellotto da 77,92 sino all'odierno 83.61, misura che gli vale la seconda miglior prestazione di sempre in Italia dietro al primato risalente all'8 maggio 1999 di Carlo Sonego con 84,60.

© Grana/Fidal

Gli altri principali risultati della serata sono arrivati dal lancio del martello donne dove la campionessa europea Sara Fantini in gara con il Cus Parma, ha vinto con un miglior lancio di 67.86, così come la sua compagna di squadra civile Ayomide Folorunso vincitrice nei 400 piani in 52"91, mentre nel giro di pista al maschile buon 46"10 di Brayan Lopez per l'Athletic Club 96 Alperia, davanti al primatista italiano Luca Sito del Cus Pro Patria Milano, secondo in 46"53.

Sintayehu Vissa, neo primatista italiana dei 1500 metri, si presenta alla partenza della sua gara principale che non avrebbe dovuto disputare in quanto annunciata solo domani sugli 800, e chiude in terza posizione con 4'10"54, sorpresa nella volata finale dalla burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice per il Cus Pro Patria Milano in 4'09"60, ma anche dall'altra azzurra Ludovica Cavalli seconda in 4'10"20.

© Getty Images

Nei 100 metri maschili successo ventoso (+2,2 m/s) in 10"30 di Luca Antonio Cassano per l'Atl. Firenze Marathon, mentre tra le donne vince la britannica vicecampionessa olimpica della staffetta 4x100, Amy Hunt per Assindustria Sport, con 11"42, mentre un'altra straniera di elevatissima caratura tecnica, la giamaicana argento mondiale di Eugene 2022 Britany Anderson, domina per l'Atletica Brescia 1950 i 100 ostacoli con 13"10 davanti a Giada Carmassi dell'Atl. Brugnera Friulintagli seconda con 13"21.

Nel triplo donne infine Ottavia Cestonaro dell'Atl. Vicentina vince con 13.18, superando alla quinta prova il bronzo mondiale under 20 Erika Saraceni della Bracco Atletica, seconda con un salto migliore di 13,05.