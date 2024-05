Atletica, Tamberi rinvia il debutto del 28 a Ostrava e punta diretto agli Europei

ATLETICA

Il campione olimpico e mondiale del salto in alto frenato da un fastidio al ginocchio durante una rifinitura

© sportmediaset Gianmarco Tamberi, lo sportivo italiano di atletica più titolato grazie al fatto di aver completato il grande slam di vittorie in tutte le più importanti manifestazioni europee e mondiali all'aperto e al coperto, ha annunciato oggi tramite un video pubblicato su Instagram la sua rinuncia al debutto stagionale, previsto martedì 28 maggio prossimo nel Golden Spike di Ostrava che vedrà tra gli altri, la presenza di super campioni azzurri quali Marcell Jacobs, Leonardo Fabbri e Zaynab Dosso.

Per Gimbo, che ricordiamo sarà il portabandiera dell’Italia per i giochi a cinque cerchi di Parigi, sarebbe stato l'unico test agonistico prima degli Europei di Roma dove è atteso in pedana per le prove di qualificazione nella mattinata di domenica 9 giugno, alla ricerca della finale in programma nella serata di martedì 11 giugno e che, a questo punto, sarà il suo esordio agonistico nel 2024.

LE PAROLE DI TAMBERI

“Abbiamo parlato ieri con il mio team e deciso che non andrò a gareggiare a Ostrava. Mi dispiace molto perché non vedevo l’ora di cominciare la mia stagione olimpica, però è anche vero che bisogna fare i conti con le cose come stanno. Dopo la tecnica di ieri, in cui ho provato a saltare e ho avuto fastidi al ginocchio, ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare di scendere in pedana, magari facendo una brutta prestazione e mettendo a rischio la partecipazione agli Europei di Roma, che so essere sicuramente più importanti delle altre gare. Soprattutto non volevo in nessun modo condizionare la mia preparazione e il mio percorso verso le Olimpiadi che sono il mio obiettivo più grande di questo anno perché, quando punti a qualcosa di immenso non puoi metterti a contare il numero di rinunce che devi fare per raggiungere quel che ti sei prefissato”.