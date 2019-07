Altra tragedia nella boxe: muore sul ring il 23enne Santillan

Un'altra tragedia nel mondo della boxe, a soli tre giorni dalla scomparsa del 28enne russo Maxim Dadashev. A trovare la morte sul ring è il 23enne argentino Hugo Alfredo Santillan in seguito ai danni cerebrali riportati dopo un match di pesi superleggeri contro l’uruguaiano Eduardo Javier Abreu, disputato sabato a Buenos Aires. Santillan è collassato durante la proclamazione del vincitore. Subito trasportato in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Finito in coma non si è più risvegliato.

Santillan, soprannominato 'Dinamita', era un pugile professionista dal 2015. In carriera aveva disputato 27 incontri, con un bilancio di 19 vittorie, 6 sconfitte, 2 pareggi. Tre giorni fa Dadashev aveva perso la vita per le conseguenze dei colpi ricevuti durante l’incontro con Subriel Matias per i superleggeri Ibf a Oxon Hill, nel Maryland.