Valentino Rossi, test con la Ferrari 488 GT3 a Misano

TEAM KESSEL RACING

Valentino Rossi al volante della Ferrari 488 GT3 a Misano. Il pilota della Yamaha è passato alle quattro ruote per prepararsi in vista della 12 Ore del Golfo a cui prenderà parte il prossimo 14 dicembre. Il numero 46, da vero professionista, ha voluto provare la Ferrari del team Kessel Racing insieme a Uccio e il fratello Luca Marini che lo affiancheranno ad Abu Dhabi. Rossi, test con la Ferrari 488 GT3









































Dopo la delusione del GP di Thailandia, Vale ha voluto mettersi subito in pista per prendere confidenza con la Ferrari 488 GT3. Un test importante e con buoni e incoraggianti tempi per essere competitivi ad Abu Dhabi.