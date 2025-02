Vale Rossi presenta il suo casco per la stagione 2025

Immancabile come ogni inizio di stagione, Valentino Rossi ha presentato il suo nuovo casco per la stagione, che prende il via nel weekend in Qatar. Quella che lo vedrà ancora in pista nel Mondiale Endurance al volante della Bmw del team WRT. "Sole Luna 2025" riprende le grafiche "vecchio stile" realizzate a mano da Aldo Drudi e aggiunge i nomi degli affetti più vicini a Rossi, ovvero la moglie Francesca e le figliolette Giulietta e Gabriella.