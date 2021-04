Torna il binomio Montoya-McLaren: Juan Pablo "succede" ad Alonso nella corsa del Memorial Day

INDYCARS

L'ultima domenica di maggio il 45enne ex pilota di Formula Uno colombiano correrà la 500 Miglia con una livrea "special edition".

di

STEFANO GATTI

Con la McLaren (Mercedes) ha concluso nel binomio 2005-2006 la sua tutto sommato breve carriera in Formula Uno, che era iniziata nel 2001al volante della Williams-BMW. Ed ora Juan Pablo Montoya torna a legarsi al team di Woking (o meglio alla sua emanazione USA Arrow SP) per la 105esima edizione della Indy 500, in programma il prossimo 30 maggio. l'occasione è molto speciale, come la livrea della Dallara-Chevrolet che il colombiano proverà a qualificare nel weekend precedente a quello di gara.

Quest'anno infatti a Indy ricorre il 50esimo anniversario della storica pole position messa a segno - nel 1971 appunto - da Peter Revson al volante della splendida McLaren M16-Offenhauser che lo statunitense (rampollo della dinastia Revlon) avrebbe portato al traguardo il seconda posizione, miglior personale nelle sue cinque partecipazioni. Che è poi lo stesso numero di edizioni della 500 Miglia fin qui disputate da Montoya al quale il team affida ora la propria Dallara-Chevrolet contraddistinta dal numero 86, portato in gara esattamente mezzo secolo fa da Revson. Con una livrea che - almeno in parte - ricorda il color papaya caratteristico della McLaren di Revson e di buona parte delle McLaren Indy degli anni Settanta e che (in fondo è il colore ufficiale della scuderia britannica) nelle ultime stagioni è tornato di moda anche sulle McLaren da Gran Premio.

Campione IMSA (versione USA del WEC) nel 2019, Montoya punta al tris nella 500 Miglia, da lui vinta nel lontano 2000 (all'esordio!) con la G-Force-Oldsmobile del Ganassi Racing e poi rivinta nel 2015 con la Dallara-Chevrolet del Team Penske, dopo tre lustri appunti spesi tra Formula Uno (abbandonata a metà del Mondiale 2006) , NASCAR e prototipi USA. Del 2014, 2016 e (la più recente) del 2017 le altre partecipazioni fin qui totalizzate da JPM nello storico appuntamento di fine maggio: tutte per il Team Penske e tutte su Dallara-Chevolet, la stessa combinazione telaio-motore con la quale il colombiano proverà ora a fare il tris di vittorie riuscito in passato a sette colleghi, i più recenti dei quali sono Helio Castroneves e Dario Franchitti.

Nel team Arrow SP Montoya prende in pratica... il posto di Fernando Alonso (l'anno scorso solo 21esimo al traguardo) nelle vesti di wild card - anzi di guest star - del team, affiancando una tantum i titolari Felix Rosenqvist e Pato O'Ward.