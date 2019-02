Supercross, Angelo Pellegrini alla conquista dell'America: "Ho realizzato il mio sogno"

28/01/2019 di SIMONE REDAELLI

"Fin da piccolo ho iniziato a guardarlo in tv e mi è subito piaciuto. Invidiavo i piloti e volevo diventare come loro. Passo dopo passo è diventato un obiettivo e posso dire di avercela fatta"."Sì, è appena iniziata la stagione, ma posso dire che sono abbastanza soddisfatto. Nella prima gara ad Anaheim ha piovuto e quindi c'è stato un po' di caos e non sono riuscito a qualificarmi al main event, nella seconda a Glendale ho fatto un piccolo errore in pista e sono statosqualificato nonostante avessi raggiunto il main event. Nella terza gara, sempre ad Anaheim, finalmente ho centrato il main event chiudendo 19.esimo assoluto. Ora sono reduce dalla caduta ad Oakland in qualifica e sono abbastanza dolorante alla spalla"."In tutte le gare ho il passo per arrivare al main event, ma non devo commettere errori. L'obiettivo di questa stagione è arrivare stabilmente nei 15, per la top ten invece è un po' più complicato"."Per ora correrò le prime 10 gare fino all'appuntamento di Daytona, poi spero di trovare una moto per disputare le altre sette gare del Mondiale. Intanto colgo l'occasione per ringraziare in primis il mio sponsor Inukshuk che mi ha dato la possibiltà di creare questo importante progetto e i miei partner che da anni mi supportano come Hevik, Kappa Moto, Risemousse, Nikon, AB1, DCshoes, Seven MX, Scott, Piovani e Trafomec"."Nel 2012 sono arrivato per la prima volta nel Supercross, ma con la 250 dove ho centrato buoni risultati. Nel 2017 c'è stata la grande opportunità di tornare, ma nella 450, la MotoGP del Supercross, e ho realizzato il mio sogno"."Esatto, sono stato stato il primo, e al momento unico, italiano ad arrivare al main event. È stata un'emozione indescrivibile e sono orgoglioso di questo. In molti lo sognano e io ce l'ho fatta!"."Qui le piste sono molto più piccole e ci sono tanti ostacoli. Si corre negli stadi e c'è sempre una grande cornice di pubblico. Possiamo paragonare il Supercross ai 400 metri, mentre il Motocross è una maratona".

Quindi anche la moto è diversa

"Sì, esattamente: sono più pronte sotto e gli ammortizzatori sono molto più duri. È tutto più veloce".



E l'allenamento?

"Qua ci sono tante piste ben curate e quindi ci alleniamo tutti insieme. Allenarsi ogni giorno con i migliori della specialità è un grande aiuto. Sono dei punti di riferimento e migliori ogni giorno. In Italia tutto questo, invece, non esiste: mi sono dovuto costruire una pista per allenarmi da solo".



Infine, Tony Cairoli potrebbe ottenere buoni risultati nel Supercross?

"Lui ha scelto di fare Motocross e ha puntato tutto su quello. Se avesse deciso di venire in America da giovane sarebbe potuto diventare un grande di questo sport. Ora non riuscirebbe a vincere qui".