Superbike, Rea rinnova "a vita" con la Kawasaki

Brutte notizie per tutti i pretendenti al titolo della Superbike. Jonathan Rea e la Kawasaki, infatti, hanno rinnovato il contratto in scadenza quest'anno. Non si specifica la durata, ma si tratta di un "accordo pluriennale" che di fatto legherà a vita il nordirlandese alla Casa di Akashi. Niente futuro in MotoGP, quindi, ma l'assalto al sesto campionato del mondo consecutivo tra le derivate di serie.





















































Lowes e Rea grandi protagonisti in Australia nella superpole race e nella gara-2 del Mondiale Superbike.



























































''Sono super felice di firmare un nuovo contratto con Kawasaki e con il KRT. Ciò che abbiamo raggiunto insieme è incredibile. Il nostro successo è guidato da un grande team e ovviamente alla base c'è la Ninja ZX-10 RR. Continuerò a lavorare sodo insieme al mio team di ingegneri per affrontare ogni singola gara nel miglior modo possibile. Il periodo passato lontano dalle corse ha riacceso il mio desiderio di continuare a gareggiare e a vincere, e di continuare a migliorare il feeling con la mia moto. Le corse non si fermano mai e tutti, piloti e team, devono continuare a migliorare costantemente, ed è proprio quello che abbiamo intenzione di fare. Ora possiamo concentrarci esclusivamente sulla stagione 2020 che riprenderà presto. Voglio ringraziare Kawasaki e tutti i miei sponsor per avermi dato questa grande opportunità'', ha commentato Rea.