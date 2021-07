Superbike: Razgatlioglu subito ko, Rea ne approfitta e fa tris ad Assen. Podio per Locatelli

SUPERBIKE

Il pilota del team Kawasaki domina in lungo e in largo il weekend olandese diventando sempre più leader della generale

Jonathan Rea cala il tris ad Assen in gara-2 del mondiale di Superbike dopo aver dominato gara-1 e aver conquistato, questa mattina, il successo in Superpole Race. Il pilota nordirlandese, che ha chiuso la gara olandese davanti al britannico Scott Redding e all'italiano Andrea Locatelli, approfitta del ritiro di Razgatlioglu dopo una sola curva (a causa di un contatto con Gerloff) per allungare sempre più in generale.

Un vero e proprio cannibale, che mangia tutto e non lascia niente ai suoi avversari. Nel cammino di Jonathan Rea verso uno storico settimo mondiale di fila non poteva mancare la passerella personale ad Assen, dove il nordirlandese piazza il suo successo numero 15 in terra olandese senza mai temere gli altri 23 in pista. Per Rea, tornato leader del mondiale grazie al successo di ieri in gara-1 su Razgatlioglu, allungo mondiale deciso con 37 punti di vantaggio sul turco che però ha chiuso questa domenica con tanto amaro in bocca.

Se al mattino era stata una penalità a farlo scivolare in terza posizione in Superpole Race, anche questa dominata da Rea, il bis sul circuito olandese si è concluso dopo appena una curva. Per Toprak un contatto con Gerloff, partito dalla terza fila e subito aggressivo fino ad arrivare in prima posizione, e uno scivolone inevitabile che lo ha tirato subito fuori dai giochi in una gara che poteva ancora tenere aperta la questione mondiale. Ad approfittarne era stato inizialmente il nostro Andrea Locatelli, in testa per 11 giri, poi Rea gli si è attaccato in scia fino a superarlo e staccarlo con decisione. Per il rookie Yamaha arriva comunque il primo podio in Superbike, un terzo posto alle spalle di Redding che fa morale e gli permette di conquistare punti importanti per scalare la classifica mondiale.

Questa mattina, come detto, un altro successo per Rea che si è imposto in Superpole Race che però, dopo la bandiera a scacchi, ha fatto discutere e non poco. Se il nordirlandese ha sbaragliato la concorrenza conquistando il gradino più alto del podio, quanto successo alle sue spalle ha dell'incredibile, col podio "a tavolino" concesso a Rinaldi dopo le penalità comminate dalla direzione di gara a Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli per essere andati oltre i limiti nel corso del giro conclusivo. Tra i due a perdere di più è proprio il nostro Locatelli, col pilota del team Yamaha che è scivolato in quarta posizione, mentre il turco scende solo di un posto conquistando il si è piazzato terzo dietro a Rinaldi.