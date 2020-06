Superbike, morto il pilota britannico Ben Godfrey

SUPERBIKE

Un pilota britannico di Superbike è morto in un incidente a Donington Park. Ben Godfrey, 25 anni, è caduto dalla sua moto dopo uno scontro con un altro pilota durante l'evento 'No Limits Trackdays' sul circuito di Leicestershire. Il pilota, riferiscono gli organizzatori, aveva riportato "gravi lesioni e nonostante l'immediata assistenza medica non ce l'ha fatta".

A comunicare l'accaduto è stata la stessa No Limits, che ha ufficializzato l'incidente e il decesso del ragazzo: "Durante la seconda sessione di gruppo avanzata della nostra giornata di No Limits Track oggi a Donington Park, Ben Godfrey, 25 anni, si è scontrato con un'altra moto approcciando la Redgate ed è caduto dalla sua moto. Tragicamente, ha subito gravissime lesioni e nonostante l'immediata assistenza medica a terra, è deceduto a causa delle stesse poco dopo".

Il direttore dell'evento ha voluto ricordare con queste parole lo sfortunato pilota: "Ben era davvero un ragazzo fantastico ed era amico di tante persone nel paddock, sorrideva sempre e aveva tempo per tutti. Era molto eccitato per l'inizio della stagione e aveva partecipato a molti eventi in pista nell'ultimo mese. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, il suo compagno Jordan e i suoi compagni di squadra e amici".