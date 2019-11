Superbike, Haslam sulla seconda Honda ufficiale

COPPIA FORMATA

Sarà Leon Haslam ad affiancare Alvaro Bautista sulle Honda ufficiale per il prossimo Mondiale Superbike. Il pilota britannico, reduce da un'annata sottotono con la Kawasaki, è stato ufficializzato ad Eicma, dove è stata anche svelata la nuova CBR1000RR-R. “Sono entusiasta del progetto che HRC mi ha presentato e della nuova moto. È un sogno che si realizza e non vedo l’ora di scendere in pista. Da parte mia, il solo pensiero del ritorno di HRC nel paddock è stato entusiasmante, come anche il grande riserbo intorno a questa grande notizia”, ha detto Haslam.

“Per me avere l’opportunità di questo progetto e farne parte è qualcosa a cui aspiravo. C’è sempre e solo un unico obiettivo: vincere. Honda e HRC non sono qui per arrivare secondi, questo è sicuro. Ovviamente il team e la moto sono nuovi nel Campionato e quindi i test saranno molto importanti. Sono molto fiducioso, saremo competitivi e Phillip Island è una delle mie piste preferite: febbraio non è poi così lontano, non dovremo aspettare a lungo”, ha aggiunto.