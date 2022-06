Superbike: casco speciale dedicato al mare per Locatelli a Misano

Spiaggia e mare, un casco dedicato all'estate per Andrea Locatelli. Il pilota superbike della Yamaha ha scelto una livrea speciale per la gara di casa a Misano. Come lo scorso anno a realizzarla Massimo Dante, in arte Mad56, che ha colorato l'Airoh del numero 55 con il suo iconico stile cartoon.

© ufficio-stampa